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16.08.2018
Российская газета

"Морскую БМП" испытали на учениях под Кронштадтом

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Десантно-штурмовая лодка проекта 02800
Десантно-штурмовая лодка проекта 02800.
Источник: Михаил Воскресенский/РИА Новости

На учениях отряда противодействия диверсионным силам и средствам Ленинградской военно-морской базы, проходившим возле Кронштадта, испытали новую десантно-штурмовую лодку проекта 02800. Всего в прошлом году ВМФ России передали шесть десантно-штурмовых лодок нового поколения.

Как рассказал "Армейскому стандарту" Кирилл Бирюков - генеральный директор компании-производителя, сначала лодку показали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". В июле 2017-го проект 02800 приняли на вооружение ВМФ России. По две лодки поставили на Тихоокеанский и Черноморский флоты, четвертая в серии отправилась на Балтийский флот. Высоко отметили новинку и на Международном военно-морском салоне.

Специалисты называют десантно-штурмовую лодку проекта 02800 "морской БМП". Ее используют для огневой поддержки подразделений специального назначения и морской пехоты, выполнения патрульных, диверсионных и противодиверсионных мероприятий. Скрытность обеспечивают специально разработанный дизайн и особо низкий профиль.

Десантно-штурмовая лодка проекта 02800 имеет водоизмещение 10 тонн. Ее длина - десять метров, ширина - 3,6. Масса - 6,5 тонны. Стоят два водометных двигателя по 420 лошадиных сил, они позволяют развивать скорость до 40 узлов (почти 74 километров в час). На вооружении - два пулемета калибра 7,62 миллиметра и один - 12,7.


Светлана Цыганкова

15.08.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Проекты
02800
АРМИ-20XX
БФ
Военные учения
ЧФ
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