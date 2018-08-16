"Морскую БМП" испытали на учениях под Кронштадтом

На учениях отряда противодействия диверсионным силам и средствам Ленинградской военно-морской базы, проходившим возле Кронштадта, испытали новую десантно-штурмовую лодку проекта 02800. Всего в прошлом году ВМФ России передали шесть десантно-штурмовых лодок нового поколения.

Как рассказал "Армейскому стандарту" Кирилл Бирюков - генеральный директор компании-производителя, сначала лодку показали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". В июле 2017-го проект 02800 приняли на вооружение ВМФ России. По две лодки поставили на Тихоокеанский и Черноморский флоты, четвертая в серии отправилась на Балтийский флот. Высоко отметили новинку и на Международном военно-морском салоне.

Специалисты называют десантно-штурмовую лодку проекта 02800 "морской БМП". Ее используют для огневой поддержки подразделений специального назначения и морской пехоты, выполнения патрульных, диверсионных и противодиверсионных мероприятий. Скрытность обеспечивают специально разработанный дизайн и особо низкий профиль.

Десантно-штурмовая лодка проекта 02800 имеет водоизмещение 10 тонн. Ее длина - десять метров, ширина - 3,6. Масса - 6,5 тонны. Стоят два водометных двигателя по 420 лошадиных сил, они позволяют развивать скорость до 40 узлов (почти 74 километров в час). На вооружении - два пулемета калибра 7,62 миллиметра и один - 12,7.

Светлана Цыганкова