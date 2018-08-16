Войти
16.08.2018
Warspot

Новый рекорд американского военного бюджета

582
0
0
Дональд Трамп
Дональд Трамп объявляет о подписании рекордного военного бюджета.
Источник: twitter.com/whitehouse

В 2019 году американская армия получит рекордное финансирование. Вчера, 14 августа, президент США Дональд Трамп объявил о подписании военного бюджета на новый финансовый год (начнётся 1 октября) в размере $716 млрд.

Эта сумма является крупнейшей за всю историю вооружённых сил США, если не принимать во внимание инфляцию. Непосредственно бюджет Минобороны США составит $616,9 млрд. Ещё $21,9 млрд выделено на ядерное вооружение, $69 млрд — на операции за пределами США. Оставшиеся средства будут потрачены на программы помощи союзникам, в числе которых значится выделение $250 млн на летальное вооружение для украинской армии.

В 2019 финансовом году американским солдатам поднимут жалованье на 2,6%, общая численность вооружённых сил увеличится на 15 600 человек. Численность сухопутных войск теперь составит 487 500 человек, ВМС — 335 400, ВВС — 329 100, Корпус морской пехоты будет насчитывать 186 100 бойцов.

В новом бюджете указан ряд ограничений на сотрудничество с Россией и Китаем, запланировано существенное наращивание партнёрства с Индией и Тайванем. При этом руководство Китая уже высказало своё неудовлетворение новым американским бюджетом, назвав его "мышлением холодной войны".

15.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
16.08.2018
Случайная война: США и России предрекли столкновение
15.08.2018
Нет денег на доверие
15.08.2018
Оборонные рекорды: США защитятся от России деньгами
15.08.2018
Звездные войны: Трамп сделал ставку на спутники-шпионы и высокие технологии
15.08.2018
В Госдуме заявили, что России не стоит вступать в гонку вооружений с США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 22:13
  • 1
Летали и летать будем
  • 16.08 21:50
  • 20
"Туполев" в 2019 году начнёт модернизировать парк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 - глава компании
  • 16.08 21:44
  • 4
Истребители МиГ-35 поступят в ВКС раньше графика
  • 16.08 20:28
  • 5
«Туполев» передал на испытания первый Ту-22М3М
  • 16.08 20:15
  • 4
Шойгу: Каспийск станет полноценной военно-морской базой
  • 16.08 20:09
  • 17
Китай модернизировал Су-35 и серьезно увеличил его боевую мощь
  • 16.08 20:01
  • 1
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" зашел на три дня в порт Судан
  • 16.08 19:09
  • 16373
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 18:59
  • 1
Слишком быстро пролетела. Эстонские РЛС не смогли "засечь" испанскую ракету
  • 16.08 18:57
  • 2
Странный военный объект обнаружили в пустыне Гоби
  • 16.08 18:51
  • 1
Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый год
  • 16.08 18:48
  • 2
Россия может представить доказательства, что "Сармат" не попадает под СНВ-3
  • 16.08 18:26
  • 11
"Выглядит ненормально": Америку смутил российский спутник
  • 16.08 18:19
  • 1
Техмаш представит реактивные снаряды для «Торнадо-Г» на форуме «Армия-2018»
  • 16.08 18:19
  • 1
"Случайной" ядерной войны не бывает, считает эксперт