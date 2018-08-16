Новый рекорд американского военного бюджета

В 2019 году американская армия получит рекордное финансирование. Вчера, 14 августа, президент США Дональд Трамп объявил о подписании военного бюджета на новый финансовый год (начнётся 1 октября) в размере $716 млрд.

Эта сумма является крупнейшей за всю историю вооружённых сил США, если не принимать во внимание инфляцию. Непосредственно бюджет Минобороны США составит $616,9 млрд. Ещё $21,9 млрд выделено на ядерное вооружение, $69 млрд — на операции за пределами США. Оставшиеся средства будут потрачены на программы помощи союзникам, в числе которых значится выделение $250 млн на летальное вооружение для украинской армии.

В 2019 финансовом году американским солдатам поднимут жалованье на 2,6%, общая численность вооружённых сил увеличится на 15 600 человек. Численность сухопутных войск теперь составит 487 500 человек, ВМС — 335 400, ВВС — 329 100, Корпус морской пехоты будет насчитывать 186 100 бойцов.

В новом бюджете указан ряд ограничений на сотрудничество с Россией и Китаем, запланировано существенное наращивание партнёрства с Индией и Тайванем. При этом руководство Китая уже высказало своё неудовлетворение новым американским бюджетом, назвав его "мышлением холодной войны".