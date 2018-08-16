Война по-старинке: когда поляки бросят советское оружие

В Варшаве состоялся "Большой парад независимости"

Более 100 самолетов и вертолетов, 200 с лишним единиц колесной и гусеничной техники, более 1500 бойцов и командиров приняли участие в ежегодном военном параде в Варшаве 15 августа. В этот день поляки празднуют разгром Красной армии в Варшавской битве в 1920 году. При этом на параде была показана еще советская техника. "Газета.Ru" проанализировала, когда Польше придется заменить технику старого образца.

15 августа Польша празднует годовщину разгрома Красной армии под Варшавой во время советско-польской войны 1920 года. По этому случаю руководство страны решило провести "Большой парад независимости". Кроме польской армии, в едином строю промаршировали солдаты из США, Великобритании, Румынии и Хорватии. Как известно, в Польше в настоящее время дислоцирована бронетанковая бригада из США.

Среди боевых бронированных машин, принявших участие в параде, - американские и немецкие танки Abrams и Leopard, боевые бронированные машины Stryker, самоходные артиллерийские установки, ракетные установки.

В воздушной части смотра Войска Польского приняли участие многофункциональные легкие истребители четвертого поколения F-16, многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-29, истребители-бомбардировщики Cу-22, военно-транспортные самолеты средней и большой дальности C-130 "Геркулес", самолеты национального производства с коротким взлетом и посадкой M-28B/PT "Бриза", вертолеты Ми-8, Ми-17, PZL SW-4 "Puszczyk" и PZL W-3RL "Sokoł".

К личному составу частей и соединений польских военных присоединились 900 реконструкторов, одетых в военную форму различных эпох вооруженных сил страны.

Ранее Газета.Ru писала, что в Польше решили возобновить использование советских танков Т-72 в армии.

"Поляков не надо убеждать в высоких боевых качествах танка Т-72, они это и без того знают", - рассказал тогда "Газете.Ru" ведущий российский эксперт в области бронетанковой техники Михаил Барятинский.

И это доказывает танк, сделанный в Польше на основе глубокой модернизации Т-72, - PT-91 Twаdry.

Снятие польских Т-72 с хранения свидетельствует только об одном - предстоящем увеличении боевого и численного состава бронетанковых войск Польши. Получить другие, более современные танки, Польше сегодня просто неоткуда.

"Никто Варшаве с барского плеча ничего не подбросит", - полагает Михаил Барятинский.

"Что касается советских систем, состоящих на вооружении Войска Польского, то это вызвано тем, что многие из них производились в Польше, поэтому есть документация на ремонт и квалифицированные кадры, которые могут этот ремонт осуществить", - пояснил "Газете.Ru" главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов.

Однако, как считает собеседник издания, сроки эксплуатации советского вооружения в Польше сочтены. И если что-то еще остается на оснащении Войска Польского, то это в основном связано исключительно с проблемами финансового свойства. "Просто все сразу, одномоментно на оружие натовских образцов не заменишь", - подчеркивает Фролов.

Современные вооружения очень дорогие, напоминает эксперт. Сами поляки практически ничего не производят, а на импорт вооружения и военной техники (ВВТ) требуются большие средства.

"Тем не менее, век нашей техники в Польше объективно недолог, она уже морально и физически устаревает. И сколько ее ни модернизируй, требованиям XXI века она уже не соответствует", - поясняет Андрей Фролов.

Что касается самолетов МиГ-29 и Су-22, то даже в обновленном варианте, по оценкам Андрея Фролова, они вряд ли прослужат дальше рубежа 2022-2024 годов. Финишная черта их эксплуатации уже видна, рассказал специалист. И недалеко уже то время, когда Войско Польское будет полностью оснащено вооружением и военной техникой западных образцов.

День Вооруженных сил, также известный как праздник Войска Польского, отмечается в этой стране ежегодно 15 августа. Он празднуется в память о Варшавской битве, состоявшейся в 1920 году между Войском Польским и Красной Армией.

Варшавская битва была одним из ключевых сражений советско-польской войны. В ходе боя польским войскам удалось остановить наступление Красной Армии, в результате чего Польша сохранила свою независимость и подписала мирный договор с Советской Россией.

По состоянию на 13 августа 1920 года войска Западного фронта под командованием М.Н. Тухачевского находились всего в 20 км от Варшавы, а войска Юго-Западного фронта под командованием А.И. Егорова в это же время штурмовали Львов. Оба города были на грани падения.

Большевистские комиссары воодушевляли наступавшие части и соединения РККА громкими лозунгами и призывами "Даешь Варшаву, даешь Берлин!" К тому же советское руководство всерьез рассчитывало на повсеместное восстание польского пролетариата. Однако поляки сплотились под патриотическими лозунгами перед лицом внешней угрозы. За короткий срок маршалу Юзефу Пилсудскому удалось поставить в строй национальных вооруженных сил свыше полумиллиона бойцов.

15 августа 1920 года севернее Варшавы войска 5-й польской армии Владислава Сикорского нанесли удар в стык между 4-й и 15-й армиями Западного фронта в районе Цеханува. Результатом наступления Сикорского явился разгром 4-й армии РККА, и именно он положил начало "чуду на Висле", как его называют поляки.

16 августа ударная группа Йозефа Пилсудского нанесла сокрушительный удар по Мозырской группе и 16-й армии РККА. И это стало настоящей катастрофой для Красной Армии. Потери достигли 100 тыс. человек, из которых не менее 60 тыс. оказались в плену.

Битва длилась с 13 по 25 августа 1920 года и получила название "Чудо на Висле". Британские исследователи включили ее в список восемнадцати наиболее выдающихся переломных сражений в мировой истории.

Праздник Войска Польского был учрежден в 1992 году. Так как он совпадает с католическим праздником Вознесения Девы Марии, то в Польше он является государственным выходным днем. Праздничные мероприятия традиционно включают военный парад в Варшаве, митинги, выставки, концерты, кинопоказы, народные гуляния.

"Парад 15 августа этого года особенно важен, потому что он также знаменует собой столетие возврата независимости нашей страны", - заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

День независимости в Польше, а точнее - Национальный праздник независимости - отмечается ежегодно 11 ноября в честь провозглашения независимости государства от господства Германии, России и Австрии в 1918 году.

11 ноября 1918 года завершилась Первая мировая война, и после 125 лет раздела Польши между Пруссией, Россией и Австрией страна опять появилась на карте Европы. В этот день главой государства стал Юзеф Пилсудский, маршал Польши. По его поручению в Варшаве было сформировано первое демократическое правительство.

Отдел "Армия"