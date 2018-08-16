"Каспийский монстр" превращается в "Спасателя": Россия собирается расправить свои крылья в Арктике
Недавно в конструкторском бюро имени Р.Е.Алексеева объявили о намерении возобновить разработку и производство крупногабаритных воздушных экранопланов нового поколения "Спасатель", а также об их будущем размещении в районе Северного полюса.
Русские питают особые чувства к экранопланам: разработанный ими в середине прошлого века крупногабаритный экраноплан проводил многократные летные испытания в районе Каспийского моря; тогда он вызвал сенсацию в странах Запада, а страны НАТО даже прозвали его "Каспийским монстром". Однако вслед за развалом Советского Союза и окончанием холодной войны нужда в ракетных платформах для запуска сверхзвуковых противокорабельных ракет отпала, да и к тому же Россия была не в состоянии обслуживать все эти огромные устройства, поэтому множество экранопланов встали на якорь и начали медленно покрываться ржавчиной.
Таинственный летательный аппарат, поднятый "рукой Бога"
Вероятно, многие читатели пришли на этом моменте в замешательство, что это вообще за "экраноплан"? В таком случае, нам было бы неплохо заполнить этот информационный пробел.
В термине "экраноплан" под словом "экран" подразумевается экранный эффект, то есть эффект увеличения аэродинамических свойств и значительный рост подъемной силы самолета при уменьшении сопротивления крыльев самолета в процессе взлета, посадки и полета на низкой высоте. Во время этого процесса летательный аппарат выглядит так, как будто его мягко приподнимает какая-то неведомая сила - по этой причине, экранный эффект также шутливо называют "рукой Бога".
|Экраноплан-десантный А-90 "Орленок".
|Источник: РИА Новости, Александр Поляков
Экранопланы обычно способны летать на расстоянии нескольких метров от земли или водной поверхности, по своей скорости приближаясь к самолетам. По грузоподъемности же они равны военным судам, а себестоимость перевозок у экранопланов намного меньше, чем у самолетов. Стало быть, ныне разрабатываемый российской стороной экраноплан нового типа "Спасатель" обладает еще более поразительными свойствами?
"Спасатель" будет спроектирован на основе классического советского экраноплана "Лунь". Он будет иметь длину 93 метра и размах крыла в 71 метр. Экраноплан будет оборудован колесным шасси и будет иметь возможность совершать взлет и посадку на ледяной поверхности. Наряду с этим, воздушное судно будет располагать особой воздушной подушкой, благодаря чему сможет скользить по поверхности моря и по промерзшему грунту. Летательный аппарат сможет оказывать содействие Северному и Тихоокеанскому флотам в формировании спасательных подразделений, которые будут заниматься поставкой продовольствия воинским частям, находящимся в отдаленных труднодоступных районах. Из-за своей исключительной пригодности использования в полярных районах, экраноплан "Спасатель" также прозвали "Арктическим чудищем".
Помимо всего прочего, "Спасатель" будет использовать стелс-технологии и технологии искусственного интеллекта, в нем будет размещена сверхпроводящая электрическая двигательная установка, способная поглощать шумы и заглушать радиоволны, инфракрасные волны, свет, звук, электромагнитные волны и прочие физические сигналы. Наряду с этим, он будет оснащен передовыми системами вооружения, которые в значительной степени повысят его стелс-характеристики, маневренность и способность проникновения к цели (преодоления системы противовоздушной обороны).
Российская армия на высшем уровне заявляла, что проходимость экраноплана будет превышать проходимость обычного корабля на воздушной подушке и что он идеально подходит для выполнения задач транспортировки и перевозки товаров через море. Его скорость значительно превысит скорость обычного военного корабля. При полете над морем экраноплан становится невозможно обнаружить с помощью радаров, при этом он становится недосягаем для таких видов вооружения, как наземные и подводные мины и торпеды. В настоящее время Россия уже включила в государственную программу вооружения работу по разработке и производству 600-тонного экраноплана нового типа.
Возможно, он станет "большим смертельным оружием", благодаря которому Россия подчинит себе Арктику
Несмотря на то, что по заявлениям России экраноплан "Спасатель" будет в основном применяться лишь для спасательных операций и оказания помощи в водах северного полюса, среди деловых кругов все же распространено мнение, что данная модель экраноплана сыграет важную роль в покорении Россией арктического региона.
Во-первых, из-за неблагоприятных климатических условий в арктических районах, в случае попадания кораблем в опасное положение обычные самолеты и корабли с трудом смогли бы добраться до места происшествия. "Спасатель" же легко способен выполнить быструю спасательную операцию в районе Северного ледовитого океана. В огромном корпусе "Спасателя" будут не только места для пассажиров - в него также будут установлены операционная комната и больничная койка, благодаря чему он будет выполнять функцию подвижного полярного госпиталя. Мобильный госпиталь также обладает существенной ценностью в повышении боеспособности и сохранении целости боевых частей.
Во-вторых, согласно требованиям военно-морских сил РФ, новая модель экраноплана будет иметь дальность полета в несколько тысяч километров; он сможет переносить не менее пятисот солдат в полном комплекте вооружения при максимальной скорости в 550 км/ч. Специалист по российской армии Александр Мозговой заявил, что возращение экранопланов в боевой строй вооруженных сил РФ - очень значимое событие, поскольку их экономичность и приспособляемость к арктическим условиям поможет в значительной степени уменьшить транспортные издержки Воздушно-комических сил России в регионе.
Центральное конструкторское бюро имени Р. Е. Алексеева, в котором был произведен на свет "Каспийский монстр", будет также отвечать за разработку и производство "Спасателя". По предварительным расчетам, прототип "Спасателя" будет готов к 2020 году, а в период с 2020 по 2023 он будет подвергаться разнообразным проверкам и летным испытаниям. По предварительным данным, к 2025 году "Спасатель" войдет в эксплуатацию вооруженных сил РФ, что поспособствует продвижению российского доминирования в Арктике.
Таким образом, пусть даже у россиян в карманах совершенно пусто, они все равно затянут потуже пояса и в первую очередь решат вопрос вооружения, с целью получить еще одно преимущество (помимо географического) в новом раунде арктического противостояния.
CAN News, Китай
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Экраноплан сложнее СВП\КВП и без надлежащего опыта эксплуатации СВП/КВП , без достижения рекордных показателей удельных энергозатрат мощности 35-40л.с./тонна водоизмещения , без ежегодной наработки СВП по 2500-3500часов в проливных зонах с закрытием проблем переходов через водотоки(проливы, озёра, реки и т.д.) .....
Уровень энергетического совершенства даже для кораблей/судов на воздушной подушке ещё далёк от совершенства и тем более от мирового уровня. Но по революционной традиции -экранопланы это ВСЁ .У ЭП несравнима мореходность с СВП. Высота экрана гораздо выше чем у воздушной подушки. Он может лететь и в отрыве от экрана как самолёт. Собственно новые проекты таких аппаратов это экранолёты - аппараты с развитыми плоскостями большого удлиненния, а не классические ЭП. Иначе говоря - самолёты с продвинутыми ВП характеристиками. Сравнивать их с СВП вовсе невместно.
он может приводниться, или сесть на ледовую поверхность далеко не везде и при очень ограниченных погодных условиях, каким бы совершенным он не был. Скорее всего придется проводить спасательную операцию по спасению этого "СПАСАТЕЛЯ".Вы статью читали вообще?
Экраноплан будет оборудован колесным шасси и будет иметь возможность совершать взлет и посадку на ледяной поверхности. Наряду с этим, воздушное судно будет располагать особой воздушной подушкой, благодаря чему сможет скользить по поверхности моря и по промерзшему грунту.Вот это для кого написано?
Если уж вкладываться в какие-либо новые или не развитые ( в сравнение с классическими видами транспорта) области типа СВП или экранопланов-экранолетов, то экранопланы (лёты) выглядят самым удачным вложением. Я не говорю, что надо прямо сейчас упарываться в эту тему, но если кто-то решит упарываться, то лучше уж это будут экранопланы, ну скорее всего это будут экранолёты, т.к. там вообще универсальность хорошая. + военным эта тема не помешает, если уж ее начнут развивать
Второе его послание. Оно отображено в конструкции экраноплана "Волга-2", где специалисту понятно , что на всём протяжении полёта воздух активно поддувается под крыло. Это приводит к снижению крейсерской скорости в два раза , но... и , это главное , приводит к снижению скорости отрыва от воды в два раза. И может поднимать экраноплан над сушей при "0" скорости движения-ну что-то типа статической воздушной подушки , но очень энергозатратной. Но над сушей.
"Орлёнок" можно бы попробовать так же поднять одним вентилятором, если вместо двух НК-8-4К установить двухступенчатый осевой вентилятор с расходом воздуха около 500куб.м/сек , давлением после вентилятора порядка 700кПа -вот тогда можно замахиватся на 600тонн после того , что всё хорошо пройдёт на 100-тонном "Орлёнке".
Продемонстрированные дизайн-картинки далеки от наследия и Алексеева и Бартини.
Второе его послание. Оно отображено в конструкции экраноплана "Волга-2", где специалисту понятно , что на всём протяжении полёта воздух активно поддувается под крыло. Это приводит к снижению крейсерской скорости в два разаЭто также приводит к снижению сопротивления несущего крыла-фюзеляжа с большой площадью поверхности. Недостаток в другом. У "Волги" слишком маленькие винты, а потому недостаточно эффективный обдув.
но... и , это главное , приводит к снижению скорости отрыва от воды в два разаЭто плохо...?? :)