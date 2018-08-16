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16.08.2018
Военное обозрение

Что изменилось в новом скафандре "Орлан-МКС"?

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Сегодня состоится "премьерный показ" новейшего российского скафандра для космонавтов непосредственно в работе. Речь идёт о скафандрах "Орлан-МКС", в которых сегодня около 19:00 (мск) в открытый космос выйдут российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев. При этом в "Роскосмосе" отмечают, что два новых скафандра хотя и имеют одно название, но всё же отличаются друг от друга. Одним из основных отличий является крой рукава.

Второй скафандр "Орлан-МКС" был доставлен на орбитальную станцию в июле текущего года. Скафандры этой модели имеют встроенные кондиционеры. Также резиновую оболочку заменила полиуретановая. Именно с применением полиуретана и связан новый крой рукавов – для того, чтобы при работе не образовывались твёрдые складки, которые этой работе могли бы мешать.

topwar.ru

Первый доставленный на МКС скафандр "Орлан-МКС" уже дважды испытывался в условиях открытого космоса. Каких-либо нареканий у космонавтов он не вызвал.

Сообщается, что выходной люк шлюза "Пирс" на МКС будет открыт в 18:58. Российские космонавты выполнят работу по обслуживанию МКС и установке спецоборудования, включая оборудования для научных целей.

Из сообщения пресс-службы "Роскосмоса":

Это аппаратура "Икарус", запуск двух наноспутников "Танюша-ЮЗГУ" в рамках космического эксперимента "РадиоСкаф", проведение панорамных телевизионных съёмок в формате проекта "Космос 360", который Роскосмос совместно с РКК "Энергия" и телеканалом RT, а также осуществят демонтаж оборудования в рамках КЭ "Обстановка".

Отмечено, что также запланирован запуск 2-х наноспутников "SiriusSat".

Общее время работы за бортом МКС составит более 6 часов. При этом сообщается, что Олег Прокопьев выйдет в открытый космос впервые.

15.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
МКС
Наноиндустрия
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1 комментарий
№1
16.08.2018 14:18
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