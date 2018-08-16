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16.08.2018
Военное обозрение

На Украине запутались в характеристиках "уникального" беспилотника ACS-3

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ВВС Украины могут принять на вооружение беспилотный авиационный комплекс ACS-3 (Raybird-3), который с 2016 года допущен к эксплуатации в ВСУ, а весной 2018-го подтвердил способность выполнять задачи в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

topwar.ru

БПАК Raybird-3 разработан украинской компанией "АВК "Скаетон" (Скаэтон), которая была основана группой инженеров и лётчиков в 2006 году. Компания занимается разработкой беспилотных авиационных систем и лёгких спортивных самолётов.

В процессе испытаний, которые проходили на базе Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, комплекс подтвердил своё соответствие требованиям к тактическим БПАК. Об этом сообщают те, кто испытаниями беспилотника занимался.

"ACS-3 способен непрерывно находиться в воздухе и выполнять задачи в течение 20 ч, максимальная дальность полета при этом достигает 2,5 тыс. км при крейсерской скорости 120 км/ч", - рассказал начальник отдела научных исследований и испытаний беспилотных авиационных комплексов ГНПЦ ВСУ подполковник Юрий Камак.

Максимальная взлётная масса БПЛА - 20 кг, при этом масса нагрузки - до 5 кг. Запускают беспилотник со специальной механизированной катапульты. Приземление после полёта осуществляется на парашюте.

Из релиза:

Во время полёта ACS-3 - бесшумный и почти невидимый с земли, ведь его рабочая высота около 1000 метров. Максимальная высота полёта - 3 км. Благодаря мощной оптике с дистанционным управлением ACS-3 способен "разглядеть" цель на расстоянии 10 километров и автоматически зафиксировать её с возможностью передачи видео в условиях реального времени с расстояния до 100 километров.

Заявлено, что БПЛА позволяет решать задачи оперативно-тактического характера.

Максимальная скорость - 160 км/ч. Время полёта - 15 ч.

Эти заявленные характеристики противоречат друг другу. Ведь выше было отмечено, что время полёта 20 часов, дальность полёта достигает 2,5 тыс. км на скорости 120 км/ч. Но за максимальное время полёта (15 ч в таблице производителя) БПЛА пролетит 120х15 = 1800 км. Откуда взялись ещё 700 км? Или у этого БПЛА есть некий скрытый энергорезерв?

Другие характеристики: размах крыла - около 3 м, площадь крыла - 0,9 кв.м,

15.08.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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