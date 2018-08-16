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16.08.2018
Военное обозрение

Все уже распланировано. Грузия рассказала, на что потратит помощь США

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Грузия, в рамках помощи, запланированной в американском оборонном бюджете на 2019 год, где она названа "союзником" и "партнером", получила право закупать американское летальное оружие, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

http://www.globallookpress.com/

В Тбилиси, согласно данным газеты "Резонанси" и авторитетных военных экспертов, уже определили "жизненно важные направления усиления обороноспособности" государства. Кроме уже полученных противотанковых комплексов "Джавелин" и зенитных комплексов "Стингер", Грузия "нацелилась" на получение из Соединенных Штатов контрбатарейных радаров, беспилотников, минометов, снайперских винтовок и ударных вертолетов "Апач".

Как заявил грузинский военный эксперт Вахтанг Маисая, вооружения, которые получит Грузия от США, помогут "Тбилиси организовать эффективную оборону, когда Грузии вновь потребуется остановить агрессию России".

По мнению грузинских аналитиков, в настоящее время обороноспособность Грузии стала "частью американских стратегических интересов", в результате чего грузинская армия усилит свои силы ПВО, возможности противотанковой борьбы и многие другие компоненты. Кроме того, с помощью вооружений, полученных от США, и увеличения количества морских учений с участием США, Тбилиси "значительно повысит роль Грузии в обеспечении безопасности в акватории Черного моря".

15.08.2018
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