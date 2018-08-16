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16.08.2018
ЦАМТО

Вооруженные силы Германии получили последний ударный вертолет "Тайгер"

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Вертолет Eurocopter Tiger
Вертолет Eurocopter Tiger во время авиашоу в Берлине, 2008 год.
Источник: AP Photo / Markus Schreibe

ЦАМТО, 15 августа. Федеральное ведомство Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) 2 августа сообщило о приемке последнего из 68 заказанных компании Airbus Helicopters ударных вертолетов UHT (Unterstutzungshubschrauber Tiger).

Торжественное мероприятие, посвященное передаче вертолета, состоялось на предприятии Airbus Helicopters Deutschland GmbH в Донауверте (Германия) 25 июля. Как планируется, в ближайшее время вертолет будет передан в состав 36 полка боевых вертолетов.

Как сообщал ЦАМТО, МО Германии заключило с Eurocopter контракт на поставку 80 вертолетов AS-665 "Тайгер" в версии UHT (многоцелевого/огневой поддержки) в 1999 году. В марте 2013 года министерство подписало с Eurocopter меморандум о взаимопонимании по вопросу сокращения запланированного приобретения ударных вертолетов EC-665 "Тайгер" с 80 до 68 ед.

Первый вертолет "Тайгер" был поставлен ВС Германии в 2005 году. За последующие 13 лет машины применялись в Афганистане и Мали, что потребовало их адаптации к новым требованиям. Предполагается, что вертолеты "Тайгер" будут применяться и для поддержки операций объединенных Сил быстрого развертывания НАТО (VJTF – Very High Readiness Joint Task Force), которые Германия возглавит в 2023 году.

По данным BAAINBw, за время эксплуатации было модернизировано оборудование и программное обеспечения более 30 вертолетов "Тайгер". Четыре машины версии UHT, модифицированных к конфигурации ASGARD (Afghanistan Stabilization German Army Rapid Deployment), были развернуты в Афганистане с января 2013 года по июнь 2014 года. Данная модификация отличается оснащением двигателей MTR390-2C фильтрами от попадания песка, дополнительной баллистической защитой днища, регистратором полетных данных и усовершенствованной аппаратурой связи для участия в международных операциях. Всего к этой конфигурации были переоборудованы 12 немецких "Тайгер".

Четыре вертолета "Тайгер" были направлены в Мали в 2017 году. Один из них потерпел крушение в июле того же года. Еще один вертолет был потерян в результате аварии в ходе тренировочного полета в 2013 году.

15.08.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Афганистан
Германия
Мали
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
NATO
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