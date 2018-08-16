На Северном флоте завершена подготовка к Международному военно-техническому форуму "Армия-2018"

ЦАМТО, 15 августа. На Северном флоте (СФ) завершена подготовка к участию в Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", который стартует в Вооруженных Силах России через неделю.

На СФ мероприятие пройдет в период с 24 по 26 августа на трех площадках. В Североморске – на причальном фронте соединения противолодочных кораблей, в поселке Сафоново – на базе Музея Военно-воздушных сил СФ, в поселке Кильдинстрой – на территории строящегося военно-патриотического парка СФ.

Гости и участники форума смогут увидеть образцы вооружения, военной и специальной техники армейского корпуса и соединения морской пехоты СФ, инженерной службы, службы радиоэлектронной борьбы, управления поисковых и аварийно-спасательных работ, а также выставку ракетного и морского подводного оружия, средств тылового обеспечения и стрелкового оружия.

В гарнизоне авиаторов Сафоново подготовлен информационно-демонстрационный кластер военной воздушной и исторической техники СФ. Здесь развернута выставка исторической авиационной и бронетанковой техники Советской армии и армий антигитлеровской коалиции времен Великой Отечественной войны.

Во время работы форума будет организован динамический показ, в ходе которого запланирована демонстрация элементов материально-технического обеспечения сил флота, восстановления технической готовности и пополнения запасов материальных средств кораблей, развертывания корабельных сил в акватории Кольского залива.

На Приморской площади Североморска, в поселке Сафоново на территории Музея Военно-воздушных сил и на территории строящегося военно-патриотического парка СФ будут развернуты пункты по отбору кандидатов для прохождения военной службы по контракту на корабли и в береговые части флота, сообщает пресс-служба СФ.