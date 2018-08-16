США активизируют разработки в сфере гиперзвуковых боеприпасов

ЦАМТО, 15 августа. МО США 13 августа объявило о заключении командованием ВВС с Lockheed Martin контракта с неопределенными условиями (undefinitized contract) на проведение защиты рабочего проекта, испытаний и доведение до готовности к производству авиационного боеприпаса "быстрого ответа" ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).

Контракт заключен в рамках процедуры с единственным подрядчиком. Максимальная стоимость соглашения может составить 480 млн. долл. Работы по контракту будут выполняться на предприятии в Орландо (шт.Флорида) и, как ожидается будут завершены к 30 ноября 2021 года. На начальном этапе подрядчику выплачено 5 млн. долл. по статье НИОКР из оборонного бюджета 2018 ф.г.

Комментарий ЦАМТО:

Речь, вероятно, идет о разработке корпорацией Lockheed Martin авиационного гиперзвукового боеприпаса ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), также известного под обозначением "Эрроу" (Arrow /Стрела).

В последнее время руководство Пентагона стремится в срочном порядке добиться прогресса в сфере создания гиперзвуковых вооружений с целью сдерживания Китая и России, которые реализуют аналогичные проекты. В новой стратегии национальной обороны, опубликованной в начале 2018 года, гиперзвуковые технологии названы в числе других передовых достижений, которые "должны помочь США побеждать в войнах будущего".

Lockheed Martin также реализует проект разработки авиационного гиперзвукового боеприпаса, оснащенного обычной боевой частью HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon). Стоимость подписанного в апреле 2018 года с ВВС США контракта на проектирование, разработку, производство, системную интеграцию и проведение испытаний HCSW составила 928 млн. долл.