Общества Группы ОСК примут активное участие в деловой программе МВТФ "Армия-2018"

ЦАМТО, 15 августа. Объединенная судостроительная корпорация и общества Группы ОСК примут активное участие в деловой программе Международного военно-технического форума "Армия-2018", который пройдет с 21 по 26 августа.

В составе делегации ОСК под руководством главы корпорации Алексея Рахманова в форуме "Армия-2018" примут участие представители девятнадцати предприятий и конструкторских бюро корпорации, в том числе ЦКБ МТ "Рубин", "Северное ПКБ", ЦМКБ "Алмаз", "Средне-Невский судостроительный завод", СПМБМ "Малахит", ПО "Севмаш", ЦС "Звездочка", "Адмиралтейские верфи", "Кронштадтский морской завод" и другие.

Обширная деловая программа включает в себя участие в тематических сессиях и круглых столах, проведение встреч и переговоров с потенциальными заказчиками и партнерами, подписание ряда соглашений.

Впервые Объединенная судостроительная корпорация выступит организатором круглого стола "Роль судостроения в укреплении военно-морского потенциала России и ее экономической мощи", который состоится 22 августа в демонстрационном центре ОСК. К участию в мероприятии приглашены руководители крупных промышленных компаний, представители профильных министерств и ведомств, эксперты и аналитики.

В рамках "Армии-2018" на площадке демонстрационного центра ОСК будет представлено 25 экспонатов военного назначения, с которыми смогут ознакомиться гости и участники военно-технического форума. Среди экспонатов: АПЛ проектов "Ясень" и "Борей", фрегаты и корветы, противоминные и десантные корабли.

В зоне виртуальной реальности демонстрационного центра гости смогут при помощи футурифтов и 3D-очков "пройтись" по судостроительной верфи и увидеть, как строятся корабли.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".