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16.08.2018
ЦАМТО

Общества Группы ОСК примут активное участие в деловой программе МВТФ "Армия-2018"

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Макеты кораблей на стенде ОАО Объединенная судостроительная корпорация. Архивное фото
Макеты кораблей на стенде ОАО Объединенная судостроительная корпорация. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 15 августа. Объединенная судостроительная корпорация и общества Группы ОСК примут активное участие в деловой программе Международного военно-технического форума "Армия-2018", который пройдет с 21 по 26 августа.

В составе делегации ОСК под руководством главы корпорации Алексея Рахманова в форуме "Армия-2018" примут участие представители девятнадцати предприятий и конструкторских бюро корпорации, в том числе ЦКБ МТ "Рубин", "Северное ПКБ", ЦМКБ "Алмаз", "Средне-Невский судостроительный завод", СПМБМ "Малахит", ПО "Севмаш", ЦС "Звездочка", "Адмиралтейские верфи", "Кронштадтский морской завод" и другие.

Обширная деловая программа включает в себя участие в тематических сессиях и круглых столах, проведение встреч и переговоров с потенциальными заказчиками и партнерами, подписание ряда соглашений.

Впервые Объединенная судостроительная корпорация выступит организатором круглого стола "Роль судостроения в укреплении военно-морского потенциала России и ее экономической мощи", который состоится 22 августа в демонстрационном центре ОСК. К участию в мероприятии приглашены руководители крупных промышленных компаний, представители профильных министерств и ведомств, эксперты и аналитики.

В рамках "Армии-2018" на площадке демонстрационного центра ОСК будет представлено 25 экспонатов военного назначения, с которыми смогут ознакомиться гости и участники военно-технического форума. Среди экспонатов: АПЛ проектов "Ясень" и "Борей", фрегаты и корветы, противоминные и десантные корабли.

В зоне виртуальной реальности демонстрационного центра гости смогут при помощи футурифтов и 3D-очков "пройтись" по судостроительной верфи и увидеть, как строятся корабли.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

15.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Звездочка
Малахит С-ПМБМ
ОСК
Севмаш
СНСЗ
СПКБ
ЦКБ МТ Рубин
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
АРМИ-20XX
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