Российский многовинтовой вертолет получит гибридную сидлвую установку

Облик многовинтового вертолета с гибридной силовой установкой планируется разработать в России до конца нынешнего года. Об этом сообщил источник в авиастроительной отрасли России.

Между тем, так называемые мультикоптеры стали привычны и узнаваемы во всем мире. Их контструируют и серийно производят во многих странах, и Россия не исключение.

Как правило, это дистанционно управляемые аппараты с четырьмя горизонтально расположенными лопастями. Но есть беспилотные вертолетики, у которых имеется даже шесть или восемь лопастей. Приставка "мульти" подразумевает, что их может быть на винтокрылой машине любое разумное количество.

Очевидно, собеседник в авиастроительной отрасли, сообщивший об этом РИА Новости, уверен, что раз существуют и вполне нормально летают почти игрушечные мультикоптеры, то вполне реально сделать и большие аппараты - полноценные пилотируемые вертолеты, способные перевозить и людей, и грузы. На первый взгляд, выигрыш очевиден - увеличивается скорость машины и ее грузоподъемность.

Однако стоит напомнить, что в СССР было создано несколько опытных образцов многовинтовых вертолетов, они не получили признания из-за сложности и громоздкости конструкции. К тому же данные образцы были не многовинтовыми, а имели всего два винта.

Они располагались либо вдоль длинного фюзеляжа, либо поперек его на разнесенных подобиях крыльев - на Ми-12. Однако эксплуатация и обслуживание их оказалась довольно сложными, а порой и небезопасными.

Классическая схема - с рулевым винтом или с двумя соосными несущими винтами оказалась во всех отношениях лучше. Она позволила реализовать проекты и сверхтяжелых вертолетов, и достаточно скоростных. Так что трудно предположить, удастся ли авторам идеи разработать и предложить на рынке действительно конкурентоспособную машину-мультикоптер.

Выигрыш мультикоптера очевиден - увеличивается скорость машины и ее грузоподъемность, но не все так просто

Заслуживает внимание заявленная гибридная силовая установка. Как правило, под такими двигателями подразумевается некий симбиоз классического двигателя - поршневого или газотурбинного - с электромотором. В автомобильной технике такие двигатели уже применяются. Вопрос - откуда электроэнергию брать? Таскать на борту аккумуляторы - тяжеловато будет. А, к примеру, дизель-генератор весит еще больше. В авиации, где борьба идет за каждый грамм, это вряд ли приемлемо.

Так что заявить о намерении сотворить что-то прорывное - это одно. А сделать некое летающее чудо - мультикоптерный пилотируемый тяни-толкай - совсем другое.

Сергей Птичкин