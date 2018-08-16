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16.08.2018
ИА Regnum

Китайский региональный лайнер ARJ21 прошел испытания экстремальной жарой

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ARJ21
Представление самолета ARJ21.
Источник: Aftershock.news

Самолет провел 12 испытательных дней в городе Турпан в 150 км к юго-востоку от Урумчи, где инженеры проверяли работоспособность и производительность систем самолета в условиях экстремальной жары, которой славится эта местность.

Разработанный в Китае региональный авиалайнер ARJ21 производства государственной авиационной корпорацией COMAC, прошел летные испытания в условиях высоких температур в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Самолет провел 12 испытательных дней в городе Турпан в 150 км к юго-востоку от Урумчи, где инженеры проверяли работоспособность и производительность систем самолета в условиях экстремальной жары, которой славится эта местность. Летные тесты, которые удалось успешно завершить, помогут в дальнейшей оптимизации всех систем самолета, сделав его более экономичным и безопасным.

Напомним, что COMAC ARJ21 может оснащаться от 78 до 90 посадочных мест, а радиус полета достигает 3,7 тыс. км. Самолет является первым китайским коммерческим региональным реактивным лайнером, собранным по международным стандартам летной пригодности.

Коммерческие рейсы самолета начались 28 июня 2016 года, а массовое производство было запущено в 2017 году. Авиакомпания Chengdu Airlines стала первым оператором, закупившим пять машин для восьми рейсов в 15 городов Китая.

15.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ИА Regnum
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
052D
ARJ21
Компании
COMAC
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