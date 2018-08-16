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16.08.2018
РИА Новости

На форуме "Армия-2018" обсудят особенности организации закрытых аукционов

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Посетитель на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ.
Посетитель на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Участники научно-деловой программы форума "Армия-2018", который пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в парке "Патриот", обсудят особенности организации закрытых аукционов, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Участников круглого стола, организатором которого выступает Департамент государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации, проинформируют об особенностях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) для нужд Министерства обороны Российской Федерации путем проведения закрытых аукционов", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, организаторы расскажут об особенностях оформления заявки на участие в закрытом аукционе, уточнят порядок составления предложений в отношении объекта закупки и требования, предъявляемые к сведениям о квалификации участников закупки.

"Приобретенные в ходе круглого стола знания и практические навыки помогут сократить ошибки, допускаемые при подготовке заявок на участие в реальных закрытых аукционах, повысят уровень квалификации их участников", - добавляется в сообщении.

Форум "Армия-2018" пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в парке "Патриот". Во время работы форума планируется проведение более 150 мероприятий в формате межведомственных заседаний, конференций, круглых столов, симпозиумов и брифингов, посвящённых перспективным направлениям развития образцов вооружения, военной и специальной техники.

15.08.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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