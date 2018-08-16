Истребители МиГ-35 поступят в ВКС раньше графика

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Истребители МиГ-35 поставят в Воздушно-космические силы раньше графика, заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью газете "Ведомости".

По его словам, модель "опережающих поставок" позволит ОАК сохранить ритмичность и снизить затраты на производство самолетов, а Минобороны - получить новые машины несколько раньше, чем предполагает график гособоронзаказа.

Он рассказал, что на первой стадии планируется поставить Минобороны шесть истребителей МиГ-35. Первые ведомство получит уже в этом году.

Также Слюсарь отметил, что МиГ-35 "сильно дешевле", чем американский истребитель пятого поколения F-35.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения 4++. Это дальнейшее развитие самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания истребителя начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета.