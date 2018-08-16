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16.08.2018
РИА Новости

Истребители МиГ-35 поступят в ВКС раньше графика

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МиГ-35
МиГ-35.
Источник: РИА Новости/Максим Блинов

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Истребители МиГ-35 поставят в Воздушно-космические силы раньше графика, заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью газете "Ведомости".

По его словам, модель "опережающих поставок" позволит ОАК сохранить ритмичность и снизить затраты на производство самолетов, а Минобороны - получить новые машины несколько раньше, чем предполагает график гособоронзаказа.

Он рассказал, что на первой стадии планируется поставить Минобороны шесть истребителей МиГ-35. Первые ведомство получит уже в этом году.

Также Слюсарь отметил, что МиГ-35 "сильно дешевле", чем американский истребитель пятого поколения F-35.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения 4++. Это дальнейшее развитие самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания истребителя начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета.

15.08.2018
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F-35
МиГ-29К
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Слюсарь Юрий
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Гособоронзаказ
Истребитель 5 поколения
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4 комментария
№1
16.08.2018 14:17
Когда говорят "сильно дешевле" но не называется цена и отстает от F-35 по заметности, то как бы..
0
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№2
16.08.2018 17:37
...а ещё видимо даже АФАР на нём не будет (да вся электроника сильно хуже), что весьма печально :( Дёшево и сердито. Хотя да, это лучше, чем ничего или даже старенький советский МиГ-29 - "истребитель завоевания господства в воздухе над своим аэродромом" - из-за слишком малого радиуса действия.
0
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№3
16.08.2018 21:31
Дорого - но мило, дешево - да гнило.
0
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№4
16.08.2018 21:44
Цитата, Враг сообщ. №2
.а ещё видимо даже АФАР
Ну Вы скажете:,,даже,, Как говорится ,,лошадь себя еще покажет,, блин!
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