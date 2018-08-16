В ЦВО поступил модернизированный разведывательный комплекс "Зоопарк-1М"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Модернизированный разведывательный комплекс "Зоопарк-1М" поступил по гособоронзаказу в Центральный военный округ (ЦВО), сообщает округ в среду.

"Модернизированный комплекс наземной артиллерийской разведки "Зоопарк-1М", способный засекать пуски ракет на расстоянии до 40 километров, поступил по гособоронзаказу в Центральный военный округ. Новая техника передана на вооружение артиллерийской бригады, дислоцированной в Оренбуржье", - говорится в сообщении.

Комплекс усилит боевые возможности соединения, в частности, при ведении контрбатарейной борьбы (артиллерийских дуэлей), когда необходимо в кратчайшие сроки определить координаты огневых позиций условного противника и уничтожить их, уточняет ЦВО.

Комплекс "Зоопарк-1М" позволяет одновременно обнаружить до 70 различных артиллерийских позиций противника и выдать их координаты в течение первых 20 секунд после залпа. Способен отслеживать беспилотные летательные аппараты противника, определять их координаты с последующей передачей данных на пункт управления артиллерийского дивизиона. Размещен на базе гусеничного тягача МТ-ЛБУ.