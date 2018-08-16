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16.08.2018
РИА Новости

В ЦВО поступил модернизированный разведывательный комплекс "Зоопарк-1М"

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Зоопарк-1.
Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы Зоопарк-1.
Источник: Allocer

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Модернизированный разведывательный комплекс "Зоопарк-1М" поступил по гособоронзаказу в Центральный военный округ (ЦВО), сообщает округ в среду.

"Модернизированный комплекс наземной артиллерийской разведки "Зоопарк-1М", способный засекать пуски ракет на расстоянии до 40 километров, поступил по гособоронзаказу в Центральный военный округ. Новая техника передана на вооружение артиллерийской бригады, дислоцированной в Оренбуржье", - говорится в сообщении.

Комплекс усилит боевые возможности соединения, в частности, при ведении контрбатарейной борьбы (артиллерийских дуэлей), когда необходимо в кратчайшие сроки определить координаты огневых позиций условного противника и уничтожить их, уточняет ЦВО.

Комплекс "Зоопарк-1М" позволяет одновременно обнаружить до 70 различных артиллерийских позиций противника и выдать их координаты в течение первых 20 секунд после залпа. Способен отслеживать беспилотные летательные аппараты противника, определять их координаты с последующей передачей данных на пункт управления артиллерийского дивизиона. Размещен на базе гусеничного тягача МТ-ЛБУ.

15.08.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
Зоопарк
МТ-ЛБ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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