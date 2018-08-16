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16.08.2018
РИА Новости

Россия предпримет меры для обеспечения своей безопасности, заявили в МИД

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Здание министерства иностранных дел
Здание министерства иностранных дел.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

СВЕТЛОГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Москва предпримет все меры для обеспечения собственной безопасности, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя отдельные положения нового оборонного бюджета США.

"Со своей стороны Россия предпринимает и будет предпринимать необходимые меры для надежного обеспечения собственной безопасности всеми имеющимися средствами, как политико-дипломатическими, так и военными", - заявила она.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый в год, который ограничивает финансирование ряда работ по выполнению Договора по открытому небу. Замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал это "путем к дальнейшей интоксикации международных отношений односторонними подходами".

15.08.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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