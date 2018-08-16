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16.08.2018
ТАСС

Шойгу: Каспийск станет полноценной военно-морской базой

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РФ Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр напомнил, что ранее было принято решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани на территорию Дагестана

КАСПИЙСК /Дагестан/, 15 августа. /ТАСС/. Полноценная военно-морская база будет построена в Каспийске, заявил в среду министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, находящийся с рабочей поездкой в Дагестане.

"Хочу подчеркнуть, что в Каспийске должна быть построена современная военно-морская база с системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения", - сказал он в Каспийске на совещании по вопросу развития системы базирования Каспийской флотилии.

При этом Шойгу отметил, что один из важнейших вопросов - "организация ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов Каспийской флотилии в новом пункте базирования с учетом развития судоремонтных мощностей региона".

По словам министра, решение о передислокации флотилии из Астрахани на территорию Дагестана было принято в 2017 году. "Сейчас в рамках совершенствования системы базирования флотилии ведутся изыскательские работы по развитию Каспийской бухты, а также строительство объектов в порту Махачкала. Завершается капитальный ремонт зданий и сооружений для размещения формируемого в этом году 177-го полка морской пехоты. Обустраивается учебно-материальная база для отряда борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами", - перечислил он.

Шойгу подчеркнул, что "особое внимание нужно уделить жилому фонду, медицинскому и социально-бытовому обслуживанию военнослужащих и их семей, а также их культурному досугу".

В совещании приняли участие временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, руководители ряда оборонно-промышленных холдингов.

Ход работ

Сейчас в Каспийске развернута масштабная стройка: возводятся пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье, проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, поэтапно ведется строительство причалов и гидротехнических сооружений в Махачкале.

О флотилии

В состав флотилии входят надводные корабли, поисково-спасательные суда, авиация, части береговых войск, а также специального, технического и тылового обеспечения. За последние три года ее боевой состав серьезно обновился, сейчас в него входят 18 новых кораблей и вспомогательных судов.

В частности, это три новых малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М" - "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", вооруженные универсальным ракетным комплексом "Калибр", а также два десантных катера проекта 11770 типа "Серна".

15.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
Град Свияжск
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
11770 Серна
21631 Буян-М
КФ
Медицина
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В 2013 году в состав Каспийской флотилии поступят 5 новых боевых кораблей и 2 вспомогательных судна
4 комментария
№1
16.08.2018 08:26
И в Астрахани база отличная, "причесать" за небольшие деньги и ещё лет на 30 хватит, а на  средства выделенные для Каспийска лучше бы новых кораблей закупили...
вся КФ фактически из 5 кораблей:
- сторожевик Дагестан
- три МРК Буян-М
- один артиллерийский Буян
остальное всё старьё и вспомогательные суда.
0
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№2
16.08.2018 09:39
Цитата, штурм сообщ. №1
И в Астрахани база отличная, "
Ага,только одно НО
Цитата, q
Оледенение. Зимой воды Каспийского моря замерзают. В условиях обычного климата море начинает замерзать с середины ноября. Граница замерзания проходит по линии, объединяющей Чеченский остров и полуостров Мангышлак. Раскол и таяние льдов приходится на вторую половину февраля. В годы холодной зимы наблюдалось замерзание берегов Абшерона. За последние 70 лет 6-7 раз на Абшеронском полуострове наблюдалось замерзание и дрейф льдов.
Касписк как правило все время судоходен.
Цитата, штурм сообщ. №1
вся КФ фактически из 5 кораблей:
- сторожевик Дагестан
- три МРК Буян-М
- один артиллерийский Буян
остальное всё старьё и вспомогательные суда.
А посмотреть то сложно прежде чем писать ?11661 Татарстан 2003,Дагестан 2012,3 ед 21630 от 2006,2011,2012 года. Буяны уже выведены в Балтику и Черное,остался только один.Все десантные катера построены после 1999 года,вспомогательные обновлены  и т.д.
+1
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№3
16.08.2018 11:31
Цитата, Сергей-82 сообщ. №2
Касписк как правило все время судоходен.

До кучи он еще и глубоководен, ибо идёт падение уровня Каспийского моря в северной его части. В Астрахани уже, например, затруднена эксплуатация ракетных кораблей проектов 11661 и 21631.
+2
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№4
16.08.2018 20:15
Да и в случае чего, если опять нужно будет что-то "отКалибровать", то Каспийск ближе к Ближнему Востоку.
0
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