Шойгу: Каспийск станет полноценной военно-морской базой
Министр напомнил, что ранее было принято решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани на территорию Дагестана
КАСПИЙСК /Дагестан/, 15 августа. /ТАСС/. Полноценная военно-морская база будет построена в Каспийске, заявил в среду министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, находящийся с рабочей поездкой в Дагестане.
"Хочу подчеркнуть, что в Каспийске должна быть построена современная военно-морская база с системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения", - сказал он в Каспийске на совещании по вопросу развития системы базирования Каспийской флотилии.
При этом Шойгу отметил, что один из важнейших вопросов - "организация ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов Каспийской флотилии в новом пункте базирования с учетом развития судоремонтных мощностей региона".
По словам министра, решение о передислокации флотилии из Астрахани на территорию Дагестана было принято в 2017 году. "Сейчас в рамках совершенствования системы базирования флотилии ведутся изыскательские работы по развитию Каспийской бухты, а также строительство объектов в порту Махачкала. Завершается капитальный ремонт зданий и сооружений для размещения формируемого в этом году 177-го полка морской пехоты. Обустраивается учебно-материальная база для отряда борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами", - перечислил он.
Шойгу подчеркнул, что "особое внимание нужно уделить жилому фонду, медицинскому и социально-бытовому обслуживанию военнослужащих и их семей, а также их культурному досугу".
В совещании приняли участие временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, руководители ряда оборонно-промышленных холдингов.
Ход работ
Сейчас в Каспийске развернута масштабная стройка: возводятся пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье, проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, поэтапно ведется строительство причалов и гидротехнических сооружений в Махачкале.
О флотилии
В состав флотилии входят надводные корабли, поисково-спасательные суда, авиация, части береговых войск, а также специального, технического и тылового обеспечения. За последние три года ее боевой состав серьезно обновился, сейчас в него входят 18 новых кораблей и вспомогательных судов.
В частности, это три новых малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М" - "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", вооруженные универсальным ракетным комплексом "Калибр", а также два десантных катера проекта 11770 типа "Серна".
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вся КФ фактически из 5 кораблей:
- сторожевик Дагестан
- три МРК Буян-М
- один артиллерийский Буян
остальное всё старьё и вспомогательные суда.
И в Астрахани база отличная, "Ага,только одно НО
Оледенение. Зимой воды Каспийского моря замерзают. В условиях обычного климата море начинает замерзать с середины ноября. Граница замерзания проходит по линии, объединяющей Чеченский остров и полуостров Мангышлак. Раскол и таяние льдов приходится на вторую половину февраля. В годы холодной зимы наблюдалось замерзание берегов Абшерона. За последние 70 лет 6-7 раз на Абшеронском полуострове наблюдалось замерзание и дрейф льдов.Касписк как правило все время судоходен.
вся КФ фактически из 5 кораблей:А посмотреть то сложно прежде чем писать ?11661 Татарстан 2003,Дагестан 2012,3 ед 21630 от 2006,2011,2012 года. Буяны уже выведены в Балтику и Черное,остался только один.Все десантные катера построены после 1999 года,вспомогательные обновлены и т.д.
- сторожевик Дагестан
- три МРК Буян-М
- один артиллерийский Буян
остальное всё старьё и вспомогательные суда.
Касписк как правило все время судоходен.
До кучи он еще и глубоководен, ибо идёт падение уровня Каспийского моря в северной его части. В Астрахани уже, например, затруднена эксплуатация ракетных кораблей проектов 11661 и 21631.