Новый зенитный ракетный комплекс "Сосна" впервые покажут на "Армии-2018"
Также разработчик комплекса представит на форуме новый охотничий карабин
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "Высокоточные комплексы" впервые покажут на форуме "Армия-2018" новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Сосна". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"На военно-техническом форуме "Армия-2018" состоится презентация новейшего ЗРК "Сосна", - сказали в пресс-службе.
Также компания представит на форуме новый охотничий карабин калибра 9 мм, созданный на базе снайперской винтовки для спецподразделений ВСС.
Зенитный ракетный комплекс "Сосна" предназначен для уничтожения воздушных целей на дальности до десяти километров и на высоте до пяти километров. Одна боевая машина оснащается 12 управляемыми ракетами "Сосна-Р", кроме того, сообщалось о разработке для комплекса усовершенствованной модификации "Сосна-М".
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Зенитный ракетный комплекс "Сосна" предназначен для уничтожения воздушных целей на дальности до десяти километров и на высоте до пяти километров. Одна боевая машина оснащается 12 управляемыми ракетами "Сосна-Р", кроме того, сообщалось о разработке для комплекса усовершенствованной модификации "Сосна-М".
По причине урезания бюджета МО говорить о масштабном перевооружении войсковой ПВО не имеет смысла.
"Сосна" это бюджетная замена Тор-2М и так и не появившегося в войсках Панцирь-В
Будут поставляться отдельные дивизионы "Сосна-Р" для замены самых "древних" и не подлежащих модернизации ЗРК Стрела, ОСА, Тунгуска..
Если рассматривать структуру войсковой ПВО для подразделений первого эшелона то видится такая структура:
- На уровне ПВО мотострелкового/танкового батальона - взвод ПЗРК Верба + ЗУ-23;
- На уровне ПВО мотострелкового/танкового полка/бригады - дивизион ЗРК "Сосна-Р" + дивизион 57 мм "Деривация ПВО"
- На уровне ПВО мотострелковой/танковой дивизии - полк ЗРК Бук- М3
- На уровне ПВО общевойсковой армии - полк С-300 В4
Для отдельных бригад ОТРК Искандер, РСЗО "Смерч/Торнадо-С", "Ураган-1М" желательно ввести в штатную структуру по комплектной батарее из 6 ЗРАК Панцирь.
Для отдельных артиллерийских полков и бригад на гусеничном ходу (Мста-СМ, Тюльпан, Пион..) ввести в структуру комплектную батарею ЗРК Тор-М2 или Сосна-Р
Сосна" это бюджетная замена Тор-2МПро Стрелу-10 забыли? Сосна идет на замену Стрела-10,а Тор стабильно идет в войска,а вот замену Тунгуски не видать,хотя можно и Деривацией заменить.
Такие комлексы предназначены, помимо всего прочего, сбивать планирующие бомбы и беспилотники, а противник, как показал опыт Сирии, может посылать их почти в неограниченных количествах.Против БЛА в первую очередь это РЭБ,по УАБ если не ошибаюсь только какая то серия американских и французских может по движущим целям,при том максимальная дальность пуска УАБ достигается с больших высот,что проблематично если враг технологичный . В общем ЗРК МД в первую очередь против ударных вертолетов и штурмовиков.