Новый зенитный ракетный комплекс "Сосна" впервые покажут на "Армии-2018"

№1

Цитата, q

Зенитный ракетный комплекс "Сосна" предназначен для уничтожения воздушных целей на дальности до десяти километров и на высоте до пяти километров. Одна боевая машина оснащается 12 управляемыми ракетами "Сосна-Р", кроме того, сообщалось о разработке для комплекса усовершенствованной модификации "Сосна-М".

По причине урезания бюджета МО говорить о масштабном перевооружении войсковой ПВО не имеет смысла."Сосна" это бюджетная замена Тор-2М и так и не появившегося в войсках Панцирь-ВБудут поставляться отдельные дивизионы "Сосна-Р" для замены самых "древних" и не подлежащих модернизации ЗРК Стрела, ОСА, Тунгуска..Если рассматривать структуру войсковой ПВО для подразделений первого эшелона то видится такая структура:- На уровне ПВО мотострелкового/танкового батальона - взвод ПЗРК Верба + ЗУ-23;- На уровне ПВО мотострелкового/танкового полка/бригады - дивизион ЗРК "Сосна-Р" + дивизион 57 мм "Деривация ПВО"- На уровне ПВО мотострелковой/танковой дивизии - полк ЗРК Бук- М3- На уровне ПВО общевойсковой армии - полк С-300 В4Для отдельных бригад ОТРК Искандер, РСЗО "Смерч/Торнадо-С", "Ураган-1М" желательно ввести в штатную структуру по комплектной батарее из 6 ЗРАК Панцирь.Для отдельных артиллерийских полков и бригад на гусеничном ходу (Мста-СМ, Тюльпан, Пион..) ввести в структуру комплектную батарею ЗРК Тор-М2 или Сосна-Р