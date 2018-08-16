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16.08.2018
ТАСС

Новый зенитный ракетный комплекс "Сосна" впервые покажут на "Армии-2018"

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Модель зенитного ракетного комплекса "Сосна"
Модель зенитного ракетного комплекса "Сосна".
Источник: © Vitaly Kuzmin

Также разработчик комплекса представит на форуме новый охотничий карабин

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "Высокоточные комплексы" впервые покажут на форуме "Армия-2018" новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Сосна". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"На военно-техническом форуме "Армия-2018" состоится презентация новейшего ЗРК "Сосна", - сказали в пресс-службе.

Также компания представит на форуме новый охотничий карабин калибра 9 мм, созданный на базе снайперской винтовки для спецподразделений ВСС.

Зенитный ракетный комплекс "Сосна" предназначен для уничтожения воздушных целей на дальности до десяти километров и на высоте до пяти километров. Одна боевая машина оснащается 12 управляемыми ракетами "Сосна-Р", кроме того, сообщалось о разработке для комплекса усовершенствованной модификации "Сосна-М".

15.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Система поражения "Ратник"
Сосна
Компании
Высокоточные комплексы
Проекты
АРМИ-20XX
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7 комментариев
№1
16.08.2018 07:38
Цитата, q
Зенитный ракетный комплекс "Сосна" предназначен для уничтожения воздушных целей на дальности до десяти километров и на высоте до пяти километров. Одна боевая машина оснащается 12 управляемыми ракетами "Сосна-Р", кроме того, сообщалось о разработке для комплекса усовершенствованной модификации "Сосна-М".

По причине урезания бюджета МО говорить о масштабном перевооружении войсковой ПВО не имеет смысла.  
"Сосна" это бюджетная замена Тор-2М и так и не появившегося в войсках Панцирь-В
Будут поставляться отдельные дивизионы "Сосна-Р" для замены самых "древних" и не подлежащих модернизации ЗРК Стрела, ОСА, Тунгуска..
Если рассматривать структуру войсковой ПВО для подразделений первого эшелона то видится такая структура:
- На уровне ПВО мотострелкового/танкового батальона - взвод ПЗРК Верба + ЗУ-23;
- На уровне ПВО мотострелкового/танкового полка/бригады  -  дивизион ЗРК "Сосна-Р" + дивизион 57 мм "Деривация ПВО"
- На уровне ПВО мотострелковой/танковой дивизии - полк ЗРК Бук- М3
- На уровне ПВО общевойсковой армии - полк С-300 В4

Для отдельных бригад ОТРК Искандер, РСЗО "Смерч/Торнадо-С", "Ураган-1М" желательно ввести в штатную структуру по  комплектной батарее из 6 ЗРАК Панцирь.
Для отдельных артиллерийских полков и бригад на гусеничном ходу (Мста-СМ, Тюльпан,  Пион..) ввести в структуру комплектную батарею ЗРК Тор-М2 или Сосна-Р
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№2
16.08.2018 08:44
Цитата, штурм сообщ. №1
Сосна" это бюджетная замена Тор-2М
Про Стрелу-10 забыли? Сосна идет на замену Стрела-10,а Тор стабильно идет в войска,а вот замену Тунгуски не видать,хотя можно и Деривацией заменить.
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№3
16.08.2018 11:14
Мне кажется, что в современных реалиях 12 ракет - это мало. Такие комлексы предназначены, помимо всего прочего, сбивать планирующие бомбы и беспилотники, а противник, как показал опыт Сирии, может посылать их почти в неограниченных количествах.
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№4
16.08.2018 11:26
Для объектовой ПВО да - мало. Для войсковой - нормально. Противник, в большинстве случаев, не сможет себе позволить сосредоточить большие силы на отдельном армейском подразделении, в то время когда его атакуют множество других. Части на особо важных направлениях, с высокой вероятностью могущие столкнуться с сильным сопротивлением противника, должны быть укомплектованы увеличенным штатом зенитных средств.
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№5
16.08.2018 11:28
Цитата, Ydarn1k сообщ. №3
Такие комлексы предназначены, помимо всего прочего, сбивать планирующие бомбы и беспилотники, а противник, как показал опыт Сирии, может посылать их почти в неограниченных количествах.
Против БЛА  в первую очередь это РЭБ,по УАБ если не ошибаюсь только  какая то серия американских и французских может по движущим целям,при том максимальная дальность пуска УАБ достигается с больших высот,что проблематично если враг технологичный . В общем ЗРК МД в первую очередь против ударных вертолетов и штурмовиков.
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№6
16.08.2018 11:40
Просится на любой автомобиль "Урал" сьемный и на Ми-171 для быстрого перемещения вокруг города. Особенно когда ждали ночами сотни топориков на Дамаск.
0
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№7
16.08.2018 12:16
Для "Сосны" ещё нужен ПТУР типа маленького "Гермеса", однобазного с 9М340. Будет универсальный РК.
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