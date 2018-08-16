Игорь Насенков избран председателем совета директоров Каменск-Уральского литейного завода «Технодинамики»

Совет директоров Каменск-Уральского литейного завода (АО «КУЛЗ») холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех избрал председателем совета директоров предприятия генерального директора холдинга Игоря Насенкова. Общее годовое собрание акционеров завершило процесс вхождения АО «КУЛЗ» в состав холдинга «Технодинамика».

В состав обновленного практически на 90% совета директоров вошли и другие руководители холдинга «Технодинамика». Собрание акционеров также утвердило годовой отчет завода за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчетность, подтверждающую финансовую устойчивость предприятия.

Кроме того, была озвучена финансовая отчетность предприятия. Так, за 2017 год завод получил более 160 млн рублей чистой прибыли, из которых 117 млн направлено на реализацию инвестиционных проектов. Держатели ценных бумаг АО «КУЛЗ» избрали ревизионную комиссию, утвердили аудитора и обновленный устав.

«На сегодняшний день Каменск-Уральский литейный завод занимает около 23% рынка в области производства тормозных и нетормозных колес, а также агрегатов управления тормозной системой для самых современных российских самолетов. Однако, мы уверены, что потенциал завода раскрыт не полностью, – заявилИгорь Насенков. – Вхождение предприятия в состав «Технодинамики» и последующая внутрихолдинговая кооперация с другими дочерними организациями позволит нам производить интегрированные комплексные системы даже для перспективной авиации. Такие компетенции позволят нам закрепить за собой статус крупнейшего поставщика взлетно-посадочных систем, стоек шасси и приводных агрегатов для авиации на территории России».

В феврале 2018 года Правление Госкорпорации Ростех одобрило сделку по продаже дочернему холдингу «Технодинамика» 66,71% акций АО «КУЛЗ», актива «Уралвагонзавода» (УВЗ). Таким образом, до марта 2018 г. литейный завод находился в контуре НПК «УВЗ» Госкорпорации Ростех. Решение Госкорпорации было обусловлено намерением создать на базе предприятий «Технодинамики» крупнейшего в России производителя взлетно-посадочных устройств для самолетов и вертолетов.

На сегодняшний день АО «КУЛЗ» специализируется на производстве авиационных тормозных колес для авиации, а также агрегатов управления тормозной системой. Доля авиационной продукции в выручке компании составляет порядка 70%, при этом номенклатура авиационных изделий превышает 150 наименований. Продукция завода также используется в лицензионном производстве самолетов за рубежом.

«Среди ключевых задач предприятия останется выпуск качественной и надежной продукции, в том числе способной конкурировать с ведущими зарубежными аналогами и обеспечивающей задел для технического перевооружения отрасли», – отметил Игорь Насенков.