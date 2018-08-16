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16.08.2018
ПАО "КАМАЗ"

«КАМАЗ» запускает деятельность в Индонезии

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ПАО "КАМАЗ"
Цех ПАО "КАМАЗ".
Источник: Ростех

ПАО «КАМАЗ» инициировал создание дочернего предприятия со 100% иностранным капиталом в столице Индонезии Джакарте.


Компания, получившая название PT. KAMAZ TRUCKS INDONESIA, стала хабом для «КАМАЗа» в Индонезии и получила статус официального импортёра. PT. KAMAZ TRUCKS INDONESIA будет поставлять на индонезийский рынок популярные модели российского производителя.


После основания дочерней компании многие индонезийские предприятия заявили о желании стать камазовскими дистрибьюторами в Индонезии. «Мы выбрали в качестве дистрибьютора компанию PT. Pusaka Bumi Transportasi, входящую в группу компаний Blue Bird Group, прежде всего, потому что почувствовали, что начинаем сотрудничать с командой с передовым мышлением», - заявил директор дочерней компании Сергей Галстян.


Согласно маркетинговой стратегии «КАМАЗа» индонезийский рынок является одним из ключевых. «Индонезия интересна российской компании из-за ёмкости местного рынка и динамики его развития, - отметил генеральный директор АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» Рафаил Гафеев. - И наша активность в этом регионе будет нарастать. В ближайшем будущем PT. KAMAZ TRUCKS INDONESIA в тандеме с дистрибьютором планируют создание аттестованных сервисных центров на островах Ява, Суматра и Калимантан».

15.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Компании
КАМАЗ
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