«КАМАЗ» запускает деятельность в Индонезии

ПАО «КАМАЗ» инициировал создание дочернего предприятия со 100% иностранным капиталом в столице Индонезии Джакарте.

Компания, получившая название PT. KAMAZ TRUCKS INDONESIA, стала хабом для «КАМАЗа» в Индонезии и получила статус официального импортёра. PT. KAMAZ TRUCKS INDONESIA будет поставлять на индонезийский рынок популярные модели российского производителя.

После основания дочерней компании многие индонезийские предприятия заявили о желании стать камазовскими дистрибьюторами в Индонезии. «Мы выбрали в качестве дистрибьютора компанию PT. Pusaka Bumi Transportasi, входящую в группу компаний Blue Bird Group, прежде всего, потому что почувствовали, что начинаем сотрудничать с командой с передовым мышлением», - заявил директор дочерней компании Сергей Галстян.

Согласно маркетинговой стратегии «КАМАЗа» индонезийский рынок является одним из ключевых. «Индонезия интересна российской компании из-за ёмкости местного рынка и динамики его развития, - отметил генеральный директор АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» Рафаил Гафеев. - И наша активность в этом регионе будет нарастать. В ближайшем будущем PT. KAMAZ TRUCKS INDONESIA в тандеме с дистрибьютором планируют создание аттестованных сервисных центров на островах Ява, Суматра и Калимантан».