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16.08.2018
Интерфакс-АВН

Индия направит в космос человека к 2022 году - премьер-министр

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Нарендра Моди
Нарендра Моди.
Источник: Фейсбук

Гонконг. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Индия планирует осуществить пилотируемый космический полет к 2022 году, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди.

"Индия направит в космос мужчину или женщину к 2022 году, может и раньше, если будет возможно", - заявил премьер в обращении к нации в среду.

Он отметил, что космонавт полетит с государственным флагом страны и Индия станет после России, США и Китая четвертой страной мира, которая отправит человека в космическое пространство.

На минувшей неделе Индия объявила, что готовится осуществить полет неуправляемого комического корабля на Луну в 2019 году.

15.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Проекты
Луна
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