Индия направит в космос человека к 2022 году - премьер-министр

Гонконг. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Индия планирует осуществить пилотируемый космический полет к 2022 году, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди.

"Индия направит в космос мужчину или женщину к 2022 году, может и раньше, если будет возможно", - заявил премьер в обращении к нации в среду.

Он отметил, что космонавт полетит с государственным флагом страны и Индия станет после России, США и Китая четвертой страной мира, которая отправит человека в космическое пространство.

На минувшей неделе Индия объявила, что готовится осуществить полет неуправляемого комического корабля на Луну в 2019 году.