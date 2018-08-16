В ОАК сравнили стоимость российского Су-57 и американского F-35

Российский многофункциональный истребитель Су-57 намного дешевле американского аналога F-35, заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Всего три страны, включая нас, обладают истребителем пятого поколения, по Китаю нет точной информации, но наш Су-57 сильно дешевле американского F-35", — уточнил глава ОАК в интервью "Ведомостям". При этом Слюсарь не назвал точную стоимость машины.

По его словам, Су-57 некорректно сравнивать с истребителями предыдущих поколений, так как машина обладает "совершенно иными функциональными возможностями".

"Если он эффективнее, то он и стоит дороже", — заключил Слюсарь.

Ранее стало известно, что испытания истребителя пятого поколения Су-57 начнутся в 2019 году.