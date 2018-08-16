В ОАК сравнили стоимость российского Су-57 и американского F-35
Многофункциональный истребитель Су-57. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко
Российский многофункциональный истребитель Су-57 намного дешевле американского аналога F-35, заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
"Всего три страны, включая нас, обладают истребителем пятого поколения, по Китаю нет точной информации, но наш Су-57 сильно дешевле американского F-35", — уточнил глава ОАК в интервью "Ведомостям". При этом Слюсарь не назвал точную стоимость машины.
По его словам, Су-57 некорректно сравнивать с истребителями предыдущих поколений, так как машина обладает "совершенно иными функциональными возможностями".
"Если он эффективнее, то он и стоит дороже", — заключил Слюсарь.
Ранее стало известно, что испытания истребителя пятого поколения Су-57 начнутся в 2019 году.
15.08.2018
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2 комментария
№1
forumow
16.08.2018 12:19
Цитата, q
Российский многофункциональный истребитель Су-57 намного дешевле американского аналога F-35, заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.И этот туда же...
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№2
Враг
16.08.2018 17:43
Цитата
В ОАК сравнили стоимость российского Су-57 и американского F-35Заголовок "радует", учитывая содержание:
Цитата
При этом Слюсарь не назвал точную стоимость машины.Ну а Погосян называл - под 100 млн. долларов за штуку, то прилично дороже, чем F-35. Но даже если и Су-57 дешевле, чем F-35, то толку-то, если их будет смешное, чисто символическое количество против 2443 штуки у штатов + ещё много у многочисленных их союзников. И это не считая F-22 и истребителей предыдущего поколения. Вся надежда, фактически, на наземное ПВО: "сами не летаем и другим не дадим".
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