Закрывая небо: США заморозили договор о разведывательных полетах

Президент США подписал законопроект, запрещающий расходы по договору об открытом небе

Президент США Дональд Трамп подписал закон о военных расходах на 2019 год. Среди прочих положений, оформивших его вступление в силу, значится замораживание бюджетных расходов "в целях голосования или одобрения определенных имплементационных решений консультативной комиссии по открытому небу". Портал iz.ru разбирается в причинах и последствиях происходящего.

Соглашение было заключено в 1992 году, став наряду с договорами о РСМД, СНВ-1 и ОВСЕ одним из краеугольных камней "мира после холодной войны". В соответствии с соглашением каждая из 34 стран-участников получила право совершать полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью в рамках установленных квот. Договор по открытому небу (ДОН) регламентирует правила полетов, требования к самолету и установленной на нем аппаратуре, а также регулирует обработку и использование полученных данных. Самыми большими квотами в рамках договора обладают США и выступающие в единой связке Россия и Белоруссия. Они могут совершать ежегодно по сорок два полета над территорией остальных стран-участников.

Самолет авиационного наблюдения Ан-30 "Открытое небо" Фото: commons.wikimedia.org/Gartenfreuden (Wolfgang)

Россия исходно использовала для этих целей модифицированные фоторазведчики Ан-30Б, а затем переоборудованные лайнеры Ту-154М ЛК-1. Помимо различий в летных характеристиках, самолеты отличались оборудованием: если Ан-30Б несли только панорамные и кадровые фотокамеры, то Ту-154М ЛК-1 получил также радиолокационную станцию бокового обзора. При этом положения ДОН позволяют нести довольно внушительный список оборудования, включая, помимо названного, также видеокамеры и инфракрасные сканеры. Всё устанавливаемое на самолеты оборудование должно надлежащим образом освидетельствоваться и одобряться комиссией.

У вас есть такие приборы...

В законе отдельно сделана оговорка, исключающая одобрение Вашингтоном запросов других стран на сертификацию новой аппаратуры на борту самолетов, предназначенных для полетов в рамках договора по "Открытому небу". Уточняется, что речь идет об инфракрасных сканерах и РЛС бокового обзора.

Здесь нужно отметить, что несколько лет назад для ВВС России были построены два самолета-разведчика Ту-214ОН, предназначенные для полетов в рамках ДОН. Они оснащены полным набором цифровой аппаратуры в рамках разрешенного. Тем не менее ни одного полета в рамках соглашения они не выполнили — так как США отказались от освидетельствования и сертификации оборудования, установленного на новой машине, мотивируя это возможностью установки на борту самолета незадокументированных разведывательных систем.

Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН "Открытое небо" Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Здесь нужно отметить, что США продолжают использовать для полетов в рамках договора самолеты OC-135B, оснащенные только фотооборудованием — без видеокамер, радара и ИК-сканеров.

Среди причин такого "отставания" некоторые военные специалисты называют наличие у США более развитой группировки разведывательных космических аппаратов, что позволяет возлагать на самолеты "Открытого неба" в основном вспомогательные задачи, когда необходимо рассмотреть что-то более подробно. В любом случае положения договора никак не препятствуют США усовершенствовать оборудование своих самолетов, и отказ от этого — исключительно их внутреннее решение.

Туда не летай, сюда летай

США также предъявляют к России претензии относительно установленных правил полетов. Так, положения договора требуют, чтобы разведывательный полет над территорией наблюдаемой страны совершался не ближе 10 км от ее государственной границы, в то время как США требуют допустить полеты в 10-километровой зоне от границ России с Абхазией и Южной Осетией. Москва отказывается удовлетворять эти требования, ссылаясь на положения договора.

Кроме того, Россия ограничила дальность разведывательных полетов над Калининградской областью 500 км, так как длительные проходы разведчика над территорией области в режиме "туда-обратно" осложняют полеты гражданской авиации. Это приводит к тому, что США и другие государства вынуждены для съемки территории Калининградской области в интересующем объеме совершать по два полета, уменьшая квоту на полеты над другими территориями России и Белоруссии.

В свою очередь, Россия выдвигает претензии относительно ограничений, введенных США на полеты над Алеутскими островами и другими территориями США в Тихом океане, и ряда других ограничений, включая отмену посадок для ночного отдыха экипажей на авиабазах ВВС США Робинс в штате Джорджия и Элсуорт в Южной Дакоте.

Американский самолет авиационного наблюдения OC-135B "Открытое небо" Фото: commons.wikimedia.org/Tim Felce (Airwolfhound)

Это привело к "зеркальным" ограничениям с российской стороны, что, в свою очередь, повлекло за собой решение конгресса, фактически приостанавливающее действие договора со стороны США.

Полеты могут быть разрешены в виде исключения в том случае, если министр обороны США убедит конгресс, что они не наносят ущерб национальной безопасности страны, а также сообщит о противодействии возможному обходу договора со стороны России. Кроме того, в пользу возобновления полетов должен высказаться директор национальной разведки США.

Почему всё так сложно?

Интересы обеих сторон можно понять. Американские ограничения на полеты над тихоокеанскими территориями во многом вызваны наличием там инфраструктуры системы противоракетной обороны США. В свою очередь Россия ограничила полеты над Калининградской областью, не менее чувствительной с точки зрения интересов Запада.

В целом столкновение интересов в рамках ДОН, которое можно было бы разрешить несколькими раундами дополнительных переговоров, в итоге вышло на политический уровень и в рамках существующей позиции не имеет шансов на быстрое разрешение, так же, как противоречия относительно договора по РСМД и ранее — по ДОВСЕ.

Удастся ли их разрешить позднее? Это будет зависеть от внутриполитического процесса в США в первую очередь: при сохранении существующего клинча между конгрессом и президентом шансов на это почти нет.

Илья Крамник