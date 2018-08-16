Названа дата презентации ЗРК "Сосна"
ЗРК "Сосна".
Источник: https://2016.f.a0z.ru/10/09-4311256-zrk-sosona.jpg
Новейший российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Сосна" представят 22 августа на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Об этом в среду, 15 августа, сообщили в компании-разработчике холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех).
"Сосна" — новейшая система противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Комплекс создан для замены устаревшего ЗРК "Стрела-10".
Основой ЗРК "Сосна" стала ракета 9М340 с комбинированной системой наведения. По словам разработчиков, ее скорость составляет 3240 км/ч, сообщает телеканал "Звезда".
В конце июля сообщалось о готовности Китая провести в ближайшее время первые тестовые стрельбы из купленных у России зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
15.08.2018
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