Названа дата презентации ЗРК "Сосна"

Новейший российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Сосна" представят 22 августа на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Об этом в среду, 15 августа, сообщили в компании-разработчике холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех).

"Сосна" — новейшая система противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Комплекс создан для замены устаревшего ЗРК "Стрела-10".

Основой ЗРК "Сосна" стала ракета 9М340 с комбинированной системой наведения. По словам разработчиков, ее скорость составляет 3240 км/ч, сообщает телеканал "Звезда".

В конце июля сообщалось о готовности Китая провести в ближайшее время первые тестовые стрельбы из купленных у России зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".