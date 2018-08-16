Крым превращается в авиабазу для "стратегов"

Модернизация аэродрома Бельбек серьезно расширит возможности ВКС РФ в районе Черного моря

В Крыму завершается модернизация аэродрома Бельбек. Обновленная воздушная гавань может в случае необходимости стать местом постоянного базирования стратегических ракетоносцев и дальних бомбардировщиков. Бельбек имеет важное стратегическое положение, являясь одной из самых южных точек базирования Военно-космических сил (ВКС) в России. Находящиеся под Севастополем самолеты держат под контролем внушительную часть Азии и южной Европы. Эксперты считают, что модернизация Бельбека серьезно расширит возможности ВКС в районе Черного моря.

В Минобороны "Известиям" рассказали, что основную часть работ планируется завершить до конца нынешнего года. Модернизацию проходят не только сам военный аэродром Бельбек, но и инфраструктурные объекты, обеспечивающие его функционирование. Также обустраивается прилегающая территория.

По данным "Известий", сейчас заканчивается строительство второй взлетно-посадочной полосы. По похожему проекту была модернизирована авиабаза Хмеймим. После реконструкции Бельбек сможет принять и разместить у себя на постоянной основе стратегические бомбардировщики любого типа, состоящие на вооружении ВКС, — Ту-95, Ту-160 и Ту-22М.

В июне 2014 года распоряжением правительства Бельбек был включен в перечень аэродромов совместного базирования России. Здесь планируется построить аэровокзальный комплекс для пассажиров. Работы уже идут.

Согласно данным портала госзакупок, сумма только открытых контрактов на модернизацию аэродрома превышает 1 млрд рублей. Один из крупных контрактов — о проведении закупки аэронавигационного оборудования у единственного поставщика ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" более чем на 75 млн рублей. В эту сумму оценивается приобретение комплекса средств автоматизации планирования воздушного движения не только для Бельбека, но и для аэродрома Симферополя. Концерн также поставляет для Бельбека систему коммутации речевой связи и комплекс документирования и воспроизведения информации. Сумма контракта — около 12 млн рублей.

Кроме того, Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") объявляла аукцион на выполнение геодезических работ по обеспечению навигационной аппаратуры потребителей ГЛОНАСС массивами цифровой информации о местности и препятствиях в районе аэродрома Бельбек. Он оценивается в 10 млн рублей.

Серьезная реконструкция ждет прилегающую к аэродрому территорию. На реке Бельбек, которая протекает по границе аэродрома, будут построены берегозащитные дамбы. Контракт на их возведение оценивается более чем в 156 млн рублей.

Сейчас на аэродроме базируется 38-й истребительный авиаполк 4-го командования ВВС и ПВО России. В его составе — две эскадрильи истребителей Су-27СМ, Су-30М2, Су-27П и Су-27УБ. Пока аэродром обслуживает исключительно ВКС России.

Модернизация Бельбека серьезно расширят возможности ВКС в районе Черного моря, считает военный эксперт Антон Лавров.

— В первую очередь речь может идти о размещении Ту-22М, — рассказал он "Известиям". — Этот дальний бомбардировщик способен нести противокорабельные ракеты. Авиагруппировка Ту-22М позволит надежнее контролировать акваторию Черного моря и его прибрежные районы.

Крым считается местом рождения российской авиации. В 1910 году там была создана первая в Российской империи Севастопольская офицерская школа авиации. Она находилась в районе реки Кача. Аэродром Бельбек построен как оперативный в 1938 году. Первыми самолетами, базирующимися на нем, были истребители И-15бис.

Алексей Рамм, Александр Круглов, Богдан Степовой