Крым превращается в авиабазу для "стратегов"
Модернизация аэродрома Бельбек серьезно расширит возможности ВКС РФ в районе Черного моря
В Крыму завершается модернизация аэродрома Бельбек. Обновленная воздушная гавань может в случае необходимости стать местом постоянного базирования стратегических ракетоносцев и дальних бомбардировщиков. Бельбек имеет важное стратегическое положение, являясь одной из самых южных точек базирования Военно-космических сил (ВКС) в России. Находящиеся под Севастополем самолеты держат под контролем внушительную часть Азии и южной Европы. Эксперты считают, что модернизация Бельбека серьезно расширит возможности ВКС в районе Черного моря.
В Минобороны "Известиям" рассказали, что основную часть работ планируется завершить до конца нынешнего года. Модернизацию проходят не только сам военный аэродром Бельбек, но и инфраструктурные объекты, обеспечивающие его функционирование. Также обустраивается прилегающая территория.
По данным "Известий", сейчас заканчивается строительство второй взлетно-посадочной полосы. По похожему проекту была модернизирована авиабаза Хмеймим. После реконструкции Бельбек сможет принять и разместить у себя на постоянной основе стратегические бомбардировщики любого типа, состоящие на вооружении ВКС, — Ту-95, Ту-160 и Ту-22М.
В июне 2014 года распоряжением правительства Бельбек был включен в перечень аэродромов совместного базирования России. Здесь планируется построить аэровокзальный комплекс для пассажиров. Работы уже идут.
Согласно данным портала госзакупок, сумма только открытых контрактов на модернизацию аэродрома превышает 1 млрд рублей. Один из крупных контрактов — о проведении закупки аэронавигационного оборудования у единственного поставщика ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" более чем на 75 млн рублей. В эту сумму оценивается приобретение комплекса средств автоматизации планирования воздушного движения не только для Бельбека, но и для аэродрома Симферополя. Концерн также поставляет для Бельбека систему коммутации речевой связи и комплекс документирования и воспроизведения информации. Сумма контракта — около 12 млн рублей.
Кроме того, Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") объявляла аукцион на выполнение геодезических работ по обеспечению навигационной аппаратуры потребителей ГЛОНАСС массивами цифровой информации о местности и препятствиях в районе аэродрома Бельбек. Он оценивается в 10 млн рублей.
Серьезная реконструкция ждет прилегающую к аэродрому территорию. На реке Бельбек, которая протекает по границе аэродрома, будут построены берегозащитные дамбы. Контракт на их возведение оценивается более чем в 156 млн рублей.
Сейчас на аэродроме базируется 38-й истребительный авиаполк 4-го командования ВВС и ПВО России. В его составе — две эскадрильи истребителей Су-27СМ, Су-30М2, Су-27П и Су-27УБ. Пока аэродром обслуживает исключительно ВКС России.
Модернизация Бельбека серьезно расширят возможности ВКС в районе Черного моря, считает военный эксперт Антон Лавров.
— В первую очередь речь может идти о размещении Ту-22М, — рассказал он "Известиям". — Этот дальний бомбардировщик способен нести противокорабельные ракеты. Авиагруппировка Ту-22М позволит надежнее контролировать акваторию Черного моря и его прибрежные районы.
Крым считается местом рождения российской авиации. В 1910 году там была создана первая в Российской империи Севастопольская офицерская школа авиации. Она находилась в районе реки Кача. Аэродром Бельбек построен как оперативный в 1938 году. Первыми самолетами, базирующимися на нем, были истребители И-15бис.
Алексей Рамм, Александр Круглов, Богдан Степовой
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Ещё пару таких полков нужно разворачивать под Мурманском и на Дальнем Востоке.
Ту-95 и Ту-160 лучше держать подальше от границ, их и так мало, а дальность полёта практически не ограничена, только заправщики подгоняй...
Сейчас на аэродроме базируется 38-й истребительный авиаполк 4-го командования ВВС и ПВО России. В его составе — две эскадрильи истребителей Су-27СМ, Су-30М2, Су-27П и Су-27УБ.Странно, такое значение придают ЮВО, а здесь на вооружении антиквариат...
Стратеги там быстро бахнут.
Вижу такие плюсы:
1) Сегодня на повестке вопрос налёта тренировочных часов . Пусть пилоты визуально запоминают территорию и маршруты хотя бы вдоль границ. Т.к. в час Х всякую ЖПС-ГЛОНАСС навигацию скорее всего отключат.
А в Крыму им не надо тратить время на подлёт к границе, а значит топливо и ресурс самолётов. Вот когда будет угроза, тогда и будут думать о перебазировании в тыл.
2) в Крыму климат теплее. Техника целее будет, чем когда её надо перед полётами зимой всякой химией поливать, чтобы лёд растопить.
Т.к. в час Х всякую ЖПС-ГЛОНАСС навигацию скорее всего отключат.А БИНС куда денутся?Всякие Глонассы это приятное дополнение,не более того.
А в Крыму им не надо тратить время на подлёт к границе, а значит топливо и ресурс самолётовА когда ребятам учится летать над океаном и Арктикой? Или что на войне сразу научатся?Да и размещение в СССР МРА в Крыму вполне объяснялось тем что фронтовые самолеты не имели такой дальности как у Ту-16/22/22М3 и дальних АСП,сейчас дальность Су-35 и Су-34 с ПТБ приблизилась к дальности Ту-16/22/22м,при этом сушки имеют дозопраку,новые АСП типа Х-35,Х-59МК имеют дальность сопоставимую и даже больше чем у КСР и Х-22,при этом летят они на ПМВ. Что касается Кинжала и Х-32 то как бы у них целей в океане хватает.
Что касается Кинжала и Х-32 то как бы у них целей в океане хватает.Если мировая заварух начнется, то долбить будут не по одним американцам, достанется всем европейцам, кто имеет базирование в Средиземном море. А это итальянцы, испанцы, французы. Шушеру из младоевропецев на юге даже не беру, хотя и у них что-то есть.
Потом нужно будет срочно перекрашивать Ближний Восток, а для этого одних истребителей мало.
А когда ребятам учится летать над океаном и Арктикой? Или что на войне сразу научатся?
так поди не одна база-то
Если мировая заварух начнется, то долбить будут не по одним американцам, достанется всем европейцам, кто имеет базирование в Средиземном море. А это итальянцы, испанцы, французы.Так основа у них то на суши,у каждого грубо говоря по 200 самолетов,а флот у всех у них превратился в красивую игрушку для войны с папуасами.Сейчас флот по сути только у США и КНР,ну и отчасти у нас и Японии с Индией,все остальное ???Извините, но флот Бритов или лягушатников из 15-20 НК и 6-7 МАПЛ(если отбросить что на ремонте и модерне,в обще плакать хочется)в лучшем случае способен на ПЛО около своих берегов и то если ПЛ врага не много.
Потом нужно будет срочно перекрашивать Ближний Восток, а для этого одних истребителей мало.Ну так там и без нас есть кому и с кем кусать: Иран,Турция,Израиль,Персидские монархии у каждого свой интересы,при чем флот у всех у них по принципу что бы было(исключение только Турция,но их флот находится в зоне деиствия наших КРВ).Кстати в свое время Су-34 летали для ударов в Сирию с Крымска и один человек(судя по поста умный человек),на одном из форумов,сказал
Су-34 с одним баком и б/к 4 тоны с одной дозаправкой летает на радиус 3 500 по профилю только большая высота и 2600-2800 по профилю большая-малая-большаяВот и считаите что лучше,Ту-22М3 без дозоправки и топливом в 50 тонн и радиусом 2200 км или на звено Су-34 выделить один Ил-78 и получить как сказал выше.
так поди не одна база-тоТак в том и суть что баз и аэродромов подскока хватает и без Бельбека и все они находятся в нужном месте.
Стратеги там быстро бахнут. Недовольных -"Крым наш" более, чем достаточно, в особенности татар.В Тартусе и Хмеймиме ничего не бахнули, хотя там рядом бармалеев да еще и до зубов вооруженных больше чем всех недовольных в Крыму вместе взятых.
А БИНС куда денутся?
а на сколько они точные? Я не знаю. Самолёт не ракета, у него маршрут сложный. Любой маневр это погрешности. Чем больше маневров, тем сильнее накопленная ошибка.
Чтобы хорошо летать, надо знать маршрут, местность. Полёты это не только выйти на цель. Пилот, уже в наборе, сразу после взлёта должен иметь в голове представление о запасном аэродроме или площадке, куда будет садиться, если в следующий момент откажет двигатель. Где какие радиомаяки, какие визуальные ориентиры на местности и т.д.
Кстати, что немаловажно, ВПП в Крыму чистить не надо и обледенение довольно редкое явление (теретицки). А значит этот "пакет затрат" сразу уходит. Гражданские аэродромы, знаете ли периодически закрываются по метео в сильный снегопад, т.к. техника не успевает чистить полосы. Так там целый "батальон" снегоуборочных машин. И пока они не почтистят, взлёт/посадка закрывается. А это дело не быстрое. После того как поработали щётки надо проходить всю ВПП и рулёжки магнитами, чтобы собрать проволоку от щёток (капроновые вообще в ручную собирают). Ну так, на гражданских. Я не знаю как на военных, там вроде двигатели у самолётов не так низко расположены как у современных боингов пассажирских. Хотя... у МиГов довольно низко. Часто ли у нас бывает, что снег повалил и снегоуборщики не справляются? Да каждую зиму. А то и несколько раз. А это значит весь аэродром, весь парк техники не дееспособен и беззащитен. Уж не знаю как ПВО работает в таких условиях, но тем, кто взлетел с чистого аэродрома и летит на 10-15 км облака со снегом не мешают кидать бомбы.
Вот и у нас должно быть побольше аэродромов, которые не страдают от снеговых зарядов.
Вот и у нас должно быть побольше аэродромов, которые не страдают от снеговых зарядов.Лучше самолётов которым пох на аэродромы.
https://vpk.name/news/224658_kaspiiskii_monstr_prevrashaetsya_v_spasatelya_rossiya_sobiraetsya_raspravit_svoi_kryilya_v_arktike.html
а на сколько они точные?Более чем,как то всю жизнь жили без Джипиэс и Глонас и не чего и садились и взлетали где надо.
Чтобы хорошо летать, надо знать маршрут, местность.Как по вашему тогда летают на дальность в 5000-8000 км и больше?
Кстати, что немаловажно, ВПП в Крыму чистить не надо и обледенение довольно редкое явление (теретицки). А значит этот "пакет затрат" сразу уходит.Абсолютно не имеет ни какого отношения к надобности стратегов и дальников в Крыму.
Вот и у нас должно быть побольше аэродромов, которые не страдают от снеговых зарядов.Родину не выбирают и если нам досталось такая земля,то должны и в этих условиях уметь . Гремм-Белл http://sevprostor.ru/expeditions/zfi/636-aerodrom.html https://sevprostor.livejournal.com/472090.html и ни каких Глонас и Джи-пи эс,ни каких ориентиров ,,а даже Ан-124 сожали,а какое значение то
Летчики корпуса освоили посадку истребителей-перехватчиков МиГ-31 и Су-27 на ледовый аэродром острова Греэм-Белл Земли Франца-Иосифа. Тем самым они получили возможность перехватывать и уничтожать стратегическую авиацию не просто до рубежа пуска крылатых ракет, а вообще над Северным полюсом.
Более чем,как то всю жизнь жили без Джипиэс и Глонас и не чего и садились и взлетали где надовсю жизнь летали не по инерциалкам, а как раз по радиомаякам (радиокомпасу) и визуальным ориентирам. По инерциалкам, полагаю, летать начали не так давно. Но я про них только слышал. Если осведомлены -делитесь. Но мне кажется у вас уровень познаний в этом ещё меньше.
Пока себе представляю, что этот прибор сильно проигрывает спутниковым системам. Иначе бы оных не появилось.
Как по вашему тогда летают на дальность в 5000-8000 км и больше?
запоминать маршрут! Заранее делать маршрутные карты и между прочим перед вылетом по аэродрому "пешим полётом" всё на зубок отработать. Нормальные пилоты так делают. Если полёты над морем, по обычному компасу тоже между прочим учат летать. Т.к. железо ,бывает , ломается.
Люди без нас с вами решили, где строить базу. Я просто как человек проработавший в авиации какое-то время пробую угадать логику их выбора и предлагаю такую версию. Можете объяснить иначе? Ну так вперед, жду интересного. Или думаете там все тупее вас?
Не нравится иметь всегда боеготовый аэродром в условиях, схожих с теми, которые есть в Европе или США, которые сильно южнее наших широт? Ну стройте аэродромы только там где сугробы. Закончится тем, что противник взлетит и отбомбится , именно тогда, когда наши будут расчищать полосу и отогревать наледь. Вашу логику я понял.
а как раз по радиомаякам (радиокомпасу) и визуальным ориентирам. По инерциалкам, полагаю, летать начали не так давно.Вы хотите сказать что по компосу проще чем по БИНС?
Нормальные пилоты так делают. Если полёты над морем, по обычному компасу тоже между прочим учат летать. Т.к. железо ,бывает , ломается.то есть проблем нет и это
Чтобы хорошо летать, надо знать маршрут, местность. Полёты это не только выйти на цель. Пилот, уже в наборе, сразу после взлёта должен иметь в голове представление о запасном аэродроме или площадке, куда будет садиться, если в следующий момент откажет двигатель. Где какие радиомаяки, какие визуальные ориентиры на местности и т.д.можно изучить не находясь в скажем в Крыму?
Люди без нас с вами решили, где строить базуБезусловно,только готов поспорить что в Крыму вы не увидите не Ту-95 ,ни Ту-160 и даже дальников(хотя дальники может пролетом и заскачут для ввиду)не чего им там делать.
Не нравится иметь всегда боеготовый аэродром в условиях, схожих с теми, которые есть в Европе или США, которые сильно южнее наших широт?Там есть аэродром на нем базируются ИАП на Су-27/30 в чем проблема? какое это имеет отношение к стратегам и дальникам?
Вашу логику я понял.Ни чего вы не поняли,каждый должен быть на своем месте ,вот и все что я пытался донести,аэродромов у нас и на югах хватает Бельбек,Гвардеиской,Джанкои,Милеррово,Крымск ,Зерноград и т.д.(если не ошибаюсь около 30 в ОСК Юг.),но вот что ни кто не говорит что там или там будут Ту-22/95/160,на югах для этого есть Моздок и Ахтубинск.