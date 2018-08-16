"Украинские ракеты лучше, чем российские"

Турчинов заявил о превосходстве украинских ракет над российскими

Украинские ракеты превосходят российские аналоги, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он посетил киевское конструкторское бюро "Луч", где наградил сотрудников за восстановление "ракетного щита Украины" и уверил, что украинское оружие пользуется спросом "на внешних рынках вооружений".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что ракеты украинского производства не только не уступают российским, но и превосходят их.

К такому выводу он пришел после того, как ознакомился с новыми разработками ракетного вооружения в киевском конструкторском бюро "Луч".

"Для нас принципиально важно, что ракеты КБ "Луч" не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства", - сказал Турчинов.

Он также обсудил с руководством "Укроборонпрома" и КБ "Луч" реализацию национальной ракетной программы, в частности, новые разработки реактивных систем залпового огня и противовоздушных ракетных комплексов.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что противотанковые ракетные комплексы "Скиф", "Стугна", "Корсар", "Сармат" и "Барьер" известны за пределами Украины и пользуются "спросом на внешних рынках вооружений". Сообщается, что он наградил конструкторов, поблагодарив их за быстрое восстановление "ракетного щита Украины".

Ранее Турчинов заявил о новом мощном оружии, которое появилось на вооружении у страны. По его словам, новая самоходная гаубица "имеет натовский 155-мм калибр" и отличается высокой мобильностью и точностью, дальностью, а также высокой скоростью ведения огня. Система управления пушкой и технология ее изготовления также отвечают стандартам НАТО, сообщил Турчинов.

При этом он подчеркнул, что оружие такого калибра является новшеством не только для ВСУ, но и для современной российской армии.

Украинская гаубица получила "очень хорошее девичье имя - "Богдана", рассказал секретарь СНБО и посоветовал "врагам Украины хорошо запомнить" это название.

Однако военный эксперт Алексей Леонков не согласился с тем, что подобного оружия не было в советской армии и нет в российской. Ствол "Богданы" напоминает старую советскую буксируемую гаубицу "Мста-Б", их в арсенале ВСУ на конец 2016 года числилось около 165 единиц, отметил Леонков.

"Скорее всего, они взяли одну из таких пушек, поставили ее на шасси КрАЗа, добавили гидравлическую платформу, покрасили и назвали эту конструкцию новейшим орудием", - приводит слова Леонкова РИА "Новости".

Украинские военачальники также регулярно сообщают о стремлении ВСУ соответствовать стандартам НАТО и сотрудничать с альянсом.

В августе стало известно о том, что украинский "Одесский авиационный завод", входящий в состав концерна "Укроборонпром", договорился с компаниями из Чехии и США о разработке и производстве самолетов.

"ГП "Одесский авиационный завод", вместе с американской компанией Aviastar Invest Corp и DISTAR CZ a.s. из Чехии достигли договоренности о начале кооперации по разработке и производству самолетов на Украине", - говорилось в сообщении "Укроборонпрома".

При этом предприятие не уточнило, какие виды самолетов планируется производить.

Также сообщалось о планах создать региональный сервисный центр для ремонта самолетов и вертолетов и введения ряда процессов для того, чтобы организовать обучение курсантов и пилотов по программам НАТО.

Однако сообщения об успехах украинского военно-промышленного комплекса чередуются с информацией о чрезвычайных происшествиях, связанных с оружием, произведенным в стране, а также с его недостатками.

В июле этого года стало известно о регулярных ЧП с украинским минометом "Молот": военные стали отказываться использовать это оружие, поскольку миномет регулярно взрывался, из-за чего погибли около семи человек.

Так, 6 июля на полигоне в Ровенской области на занятиях по боевой подготовке "Молот" разорвался прямо во время выстрела, из-за чего погибли трое (по другой информации - четверо) украинских военных.

После этого ЧП президент Украины Петр Порошенко запретил применять "Молоты" до завершения расследования причин трагедии.

М120-15 "Молот" калибра 120 мм, разработанный концерном "Укроборонпром", поступил на вооружение украинской армии в 2016 году.

Первый случай взрыва миномета произошел на учебных стрельбах на полигоне Широкий Лан летом того же года. В результате трагедии погибли двое военных, еще 10 служащих получили ранения. Второй взрыв прогремел в ноябре 2016 года, погибли еще двое солдат.

Также известно о серьезных проблемах, которые испытывали зарубежные страны, закупавшие вооружение у Украины. В начале 2014 года Ирак вернул сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт с Киевом на их поставку, поскольку из 88 машин завести удалось только 56, а сдвинулись с места лишь 34. В феврале 2018 года стало известно, что Хорватия вернет Украине четыре самолета МиГ-21 из-за неисправностей. Кроме того, заказчик потребует замены поставленной техники и проведет детальное расследование по факту некачественного ремонта.

Елизавета Королева