Войти
16.08.2018
Газета.ru

"Украинские ракеты лучше, чем российские"

797
0
0
Александр Турчинов
Александр Турчинов.
Источник: gazeta.ru

Турчинов заявил о превосходстве украинских ракет над российскими

Украинские ракеты превосходят российские аналоги, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он посетил киевское конструкторское бюро "Луч", где наградил сотрудников за восстановление "ракетного щита Украины" и уверил, что украинское оружие пользуется спросом "на внешних рынках вооружений".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что ракеты украинского производства не только не уступают российским, но и превосходят их.

К такому выводу он пришел после того, как ознакомился с новыми разработками ракетного вооружения в киевском конструкторском бюро "Луч".

"Для нас принципиально важно, что ракеты КБ "Луч" не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства", - сказал Турчинов.

Он также обсудил с руководством "Укроборонпрома" и КБ "Луч" реализацию национальной ракетной программы, в частности, новые разработки реактивных систем залпового огня и противовоздушных ракетных комплексов.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что противотанковые ракетные комплексы "Скиф", "Стугна", "Корсар", "Сармат" и "Барьер" известны за пределами Украины и пользуются "спросом на внешних рынках вооружений". Сообщается, что он наградил конструкторов, поблагодарив их за быстрое восстановление "ракетного щита Украины".

Ранее Турчинов заявил о новом мощном оружии, которое появилось на вооружении у страны. По его словам, новая самоходная гаубица "имеет натовский 155-мм калибр" и отличается высокой мобильностью и точностью, дальностью, а также высокой скоростью ведения огня. Система управления пушкой и технология ее изготовления также отвечают стандартам НАТО, сообщил Турчинов.

При этом он подчеркнул, что оружие такого калибра является новшеством не только для ВСУ, но и для современной российской армии.

Украинская гаубица получила "очень хорошее девичье имя - "Богдана", рассказал секретарь СНБО и посоветовал "врагам Украины хорошо запомнить" это название.

Однако военный эксперт Алексей Леонков не согласился с тем, что подобного оружия не было в советской армии и нет в российской. Ствол "Богданы" напоминает старую советскую буксируемую гаубицу "Мста-Б", их в арсенале ВСУ на конец 2016 года числилось около 165 единиц, отметил Леонков.

"Скорее всего, они взяли одну из таких пушек, поставили ее на шасси КрАЗа, добавили гидравлическую платформу, покрасили и назвали эту конструкцию новейшим орудием", - приводит слова Леонкова РИА "Новости".

Украинские военачальники также регулярно сообщают о стремлении ВСУ соответствовать стандартам НАТО и сотрудничать с альянсом.

В августе стало известно о том, что украинский "Одесский авиационный завод", входящий в состав концерна "Укроборонпром", договорился с компаниями из Чехии и США о разработке и производстве самолетов.

"ГП "Одесский авиационный завод", вместе с американской компанией Aviastar Invest Corp и DISTAR CZ a.s. из Чехии достигли договоренности о начале кооперации по разработке и производству самолетов на Украине", - говорилось в сообщении "Укроборонпрома".

При этом предприятие не уточнило, какие виды самолетов планируется производить.

Также сообщалось о планах создать региональный сервисный центр для ремонта самолетов и вертолетов и введения ряда процессов для того, чтобы организовать обучение курсантов и пилотов по программам НАТО.

Однако сообщения об успехах украинского военно-промышленного комплекса чередуются с информацией о чрезвычайных происшествиях, связанных с оружием, произведенным в стране, а также с его недостатками.

В июле этого года стало известно о регулярных ЧП с украинским минометом "Молот": военные стали отказываться использовать это оружие, поскольку миномет регулярно взрывался, из-за чего погибли около семи человек.

Так, 6 июля на полигоне в Ровенской области на занятиях по боевой подготовке "Молот" разорвался прямо во время выстрела, из-за чего погибли трое (по другой информации - четверо) украинских военных.

После этого ЧП президент Украины Петр Порошенко запретил применять "Молоты" до завершения расследования причин трагедии.

М120-15 "Молот" калибра 120 мм, разработанный концерном "Укроборонпром", поступил на вооружение украинской армии в 2016 году.

Первый случай взрыва миномета произошел на учебных стрельбах на полигоне Широкий Лан летом того же года. В результате трагедии погибли двое военных, еще 10 служащих получили ранения. Второй взрыв прогремел в ноябре 2016 года, погибли еще двое солдат.

Также известно о серьезных проблемах, которые испытывали зарубежные страны, закупавшие вооружение у Украины. В начале 2014 года Ирак вернул сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт с Киевом на их поставку, поскольку из 88 машин завести удалось только 56, а сдвинулись с места лишь 34. В феврале 2018 года стало известно, что Хорватия вернет Украине четыре самолета МиГ-21 из-за неисправностей. Кроме того, заказчик потребует замены поставленной техники и проведет детальное расследование по факту некачественного ремонта.


Елизавета Королева

14.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
США
Украина
Хорватия
Чехия
Продукция
БТР-4
МиГ-21
Мста-Б
Мста-С
Сармат МБР
Скиф ПТРК
Компании
Луч ГосККБ (Украина)
Луч КБ
Укроборонпром
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
03.03.2015
Оружие и военная техника в Украину поступает практически со всего мира
29.12.2015
Подробнее о украинско-НАТОвском проекте 155-мм самоходной гаубицы и 120-мм самоходного миномета
23.12.2015
Петля незалежности
10.04.2015
А Батька-то, знай, зарабатывает
03.04.2015
Украина может выпускать современное оружие, причем намного дешевле западного
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 21:50
  • 20
"Туполев" в 2019 году начнёт модернизировать парк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 - глава компании
  • 16.08 21:44
  • 4
Истребители МиГ-35 поступят в ВКС раньше графика
  • 16.08 20:28
  • 5
«Туполев» передал на испытания первый Ту-22М3М
  • 16.08 20:15
  • 4
Шойгу: Каспийск станет полноценной военно-морской базой
  • 16.08 20:09
  • 17
Китай модернизировал Су-35 и серьезно увеличил его боевую мощь
  • 16.08 20:01
  • 1
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" зашел на три дня в порт Судан
  • 16.08 19:09
  • 16373
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 18:59
  • 1
Слишком быстро пролетела. Эстонские РЛС не смогли "засечь" испанскую ракету
  • 16.08 18:57
  • 2
Странный военный объект обнаружили в пустыне Гоби
  • 16.08 18:51
  • 1
Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый год
  • 16.08 18:48
  • 2
Россия может представить доказательства, что "Сармат" не попадает под СНВ-3
  • 16.08 18:26
  • 11
"Выглядит ненормально": Америку смутил российский спутник
  • 16.08 18:19
  • 1
Техмаш представит реактивные снаряды для «Торнадо-Г» на форуме «Армия-2018»
  • 16.08 18:19
  • 1
"Случайной" ядерной войны не бывает, считает эксперт
  • 16.08 17:43
  • 2
В ОАК сравнили стоимость российского Су-57 и американского F-35