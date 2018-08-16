"Выглядит ненормально": Америку смутил российский спутник

В США назвали "ненормальным" поведение российского спутника-инспектора

Работа российского спутника-инспектора не является типичной для такого вида космических аппаратов, заявил Госдеп США. Американское внешнеполитическое ведомство выразило беспокойство в этой связи и призвало российское руководство к международной "прозрачности" в работе со спутниками.

Госдеп США назвал "ненормальным" поведение запущенного Россией в октябре прошлого года спутника-инспектора, передает РИА "Новости". Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет в ходе конференции по разоружению, проходящей в Женеве.

"В октябре прошлого года министерство обороны РФ запустило космический объект, который, как они утверждают, был "спутником-инспектором". Но его поведение на орбите было несоответствующим чему-либо видимому ранее: от инспекции на орбите до способностей обеспечения ситуационной ориентации в космосе, включая другие действия российских инспекционных спутников", - указала дипломат.

Она добавила, что руководства ее ведомства вызывает беспокойство подобная неизвестность.

"Мы обеспокоены тем, что выглядит очень ненормальным поведением того, что заявлено как "спутник-инспектор". И мы точно не знаем, что это такое, и нет способа, чтобы определить это. США выражали беспокойство много лет, за которые Российская Федерация активно стремилась разрабатывать и развертывать противоспутниковое оружие", - указала она, осудив стремление России развивать противоспутниковый потенциал.

Она также обратилась с претензией к владельцам этого спутника.

"Подобные действия не только создают неопределенность в других операциях спутников, но и в намерениях владельцев и эксплуатирующих спутники людей. Прозрачность и чистота намерений очень важны для поддержания доверия и уверенности в ситуациях, которые могут давать очень мало времени на ответ", - сказала Поблет.

В заключение выступающая отметила, что проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, представленный Россией и Китаем, содержит много недостатков.

В июне нынешнего года Москва обратилась к Вашингтону с предложением информировать Организацию Объединенных Наций о запуске космических аппаратов военного назначения, как это делают сама Россия и ряд других стран, передает ФАН.

Об этом говорилось в инициативе делегации РФ. Документ был вынесен на обсуждение Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, которое проходило в Вене. Авторы проекта предлагают США не обходиться нейтральной формулировкой о запуске космического аппарата "прикладного назначения".

Несколькими днями ранее американские власти выразили опасения, что Россия и Китай будут располагать средствами, угрожающими спутникам США на орбитах. Об этом заявил глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен на слушаниях в палате представителей.

"Наша оценка такова, что российские и китайские системы противодействия в космосе будут способны держать под угрозой спутники США на всех орбитальных режимах", - спрогнозировал представитель Пентагона.

В апреле вице-президент США Майк Пенс рассказал о стремлении Соединенных Штатов к военному доминированию в космосе, в частности над Россией и Китаем, передает НСН. Он рассказал, что президент США Дональд Трамп поручил Пентагону усилить системы противостояния угрозам со стороны России и Китая.

"Это поручение направлено на сдерживание и победу над угрозами со стороны агрессивного развития противоспутниковых возможностей России и Китая", - сказал политик.

Пенс также отметил, что новая военная стратегия Трампа нацелена на укрепление "правомерной позиции США, как лидирующей в мире космической державы".

Позднее Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год. Подписанный документ предполагает выделение $716 млрд на национальную оборону. Помимо прочего, бюджет предусматривает создание отдельного Космического командования США.

Сам глава Белого дома в ходе своего выступления на военной базе в штате Нью-Йорк рассказал о создании в США космических войск.

"Наши заграничные соперники и противники уже начали вооружаться в космосе", - сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что США должны быть впереди всех, чтобы сохранить военное превосходство, и подтвердить тем самым наследие по лидерству в космосе. По его словам, конкуренты США заметно продвинулись в этом направлении, однако выразил уверенность в том, что их быстро догонят и опередят.

Рафаэль Фахрутдинов