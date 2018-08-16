"Выглядит ненормально": Америку смутил российский спутник
В США назвали "ненормальным" поведение российского спутника-инспектора
Работа российского спутника-инспектора не является типичной для такого вида космических аппаратов, заявил Госдеп США. Американское внешнеполитическое ведомство выразило беспокойство в этой связи и призвало российское руководство к международной "прозрачности" в работе со спутниками.
Госдеп США назвал "ненормальным" поведение запущенного Россией в октябре прошлого года спутника-инспектора, передает РИА "Новости". Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет в ходе конференции по разоружению, проходящей в Женеве.
"В октябре прошлого года министерство обороны РФ запустило космический объект, который, как они утверждают, был "спутником-инспектором". Но его поведение на орбите было несоответствующим чему-либо видимому ранее: от инспекции на орбите до способностей обеспечения ситуационной ориентации в космосе, включая другие действия российских инспекционных спутников", - указала дипломат.
Она добавила, что руководства ее ведомства вызывает беспокойство подобная неизвестность.
"Мы обеспокоены тем, что выглядит очень ненормальным поведением того, что заявлено как "спутник-инспектор". И мы точно не знаем, что это такое, и нет способа, чтобы определить это. США выражали беспокойство много лет, за которые Российская Федерация активно стремилась разрабатывать и развертывать противоспутниковое оружие", - указала она, осудив стремление России развивать противоспутниковый потенциал.
Она также обратилась с претензией к владельцам этого спутника.
"Подобные действия не только создают неопределенность в других операциях спутников, но и в намерениях владельцев и эксплуатирующих спутники людей. Прозрачность и чистота намерений очень важны для поддержания доверия и уверенности в ситуациях, которые могут давать очень мало времени на ответ", - сказала Поблет.
В заключение выступающая отметила, что проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, представленный Россией и Китаем, содержит много недостатков.
В июне нынешнего года Москва обратилась к Вашингтону с предложением информировать Организацию Объединенных Наций о запуске космических аппаратов военного назначения, как это делают сама Россия и ряд других стран, передает ФАН.
Об этом говорилось в инициативе делегации РФ. Документ был вынесен на обсуждение Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, которое проходило в Вене. Авторы проекта предлагают США не обходиться нейтральной формулировкой о запуске космического аппарата "прикладного назначения".
Несколькими днями ранее американские власти выразили опасения, что Россия и Китай будут располагать средствами, угрожающими спутникам США на орбитах. Об этом заявил глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен на слушаниях в палате представителей.
"Наша оценка такова, что российские и китайские системы противодействия в космосе будут способны держать под угрозой спутники США на всех орбитальных режимах", - спрогнозировал представитель Пентагона.
В апреле вице-президент США Майк Пенс рассказал о стремлении Соединенных Штатов к военному доминированию в космосе, в частности над Россией и Китаем, передает НСН. Он рассказал, что президент США Дональд Трамп поручил Пентагону усилить системы противостояния угрозам со стороны России и Китая.
"Это поручение направлено на сдерживание и победу над угрозами со стороны агрессивного развития противоспутниковых возможностей России и Китая", - сказал политик.
Пенс также отметил, что новая военная стратегия Трампа нацелена на укрепление "правомерной позиции США, как лидирующей в мире космической державы".
Позднее Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год. Подписанный документ предполагает выделение $716 млрд на национальную оборону. Помимо прочего, бюджет предусматривает создание отдельного Космического командования США.
Сам глава Белого дома в ходе своего выступления на военной базе в штате Нью-Йорк рассказал о создании в США космических войск.
"Наши заграничные соперники и противники уже начали вооружаться в космосе", - сказал Трамп.
Он также подчеркнул, что США должны быть впереди всех, чтобы сохранить военное превосходство, и подтвердить тем самым наследие по лидерству в космосе. По его словам, конкуренты США заметно продвинулись в этом направлении, однако выразил уверенность в том, что их быстро догонят и опередят.
Рафаэль Фахрутдинов
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А X-37B является спутником?Спутник и есть..., с корпусом челнока. ИСЗ многократного запуска.
Сразу у россиянцев визг поднимется и охота пропадет подобным заниматься.Охота станет ещё больше.
Реакция на новый военный бюджет США тому пример. :))Не читайте "либеральных газет". Что бюджет..? Был 600 - стал 700 млд $ Что это меняет для нас...? Нулями банковского счёта будете воевать?
Разработчик, один из, МаркТильден LANL - Лос-Аламосская нацлаба. Технически они способны производить лет 10 как и от сотен тысяч до миллиона роботов в одной формации на высоты выше 600 км выводить
Значок LANL весьма интересен для тех кто в теме BEAM и некоторых прочих:
Фото того что было 1997-98гг
При очень малых массах такая система уже позволяет ориентировать зеркала либо на Землю поднимая до 100-300С температуру, либо фокусировать на объекте, преобразующем энергию в лазерное или радиоизлучение. В последнем случае КПД десятки процентов достижим в первом в несколько процентов. С учётом того что на 1км2 приходится мегаватты вопрос стоит только о теплоотводе.
https://vladislavlebedev.wordpress.com/apparatus-for-continual-transgression/spacewarnets-go-to-china/
Говорить о выживании орбитальных группировок при устойчивой электронике как и о наземных и воздушных не приходится, если РЭБ не сработала то всё остальное будет без большого толка, сожгут с орбиты - масса зеркал от 4г/м2. Зеркала на орбите КЭЦ ещё в самом начале 20 века предлагал,
Позднее в СССР был разработан эксперимент "Знамя" и "Знамя-2",
последний в целом был успешен - яркости зайчика уже хватило бы в безлунную ночь для ПНВ с ЭОП даже 2 поколения.
Оберт предложил в 1920-х их как космическое оружие и проект прорабатывался в 1944 году ещё.
Думаю они под контролем оккупировавших Германию, теперь уже всю, американцами продолжили разработки:
"Специалисты из Германского центра авиации и космонавтики запустили систему из 149 сильных ксеноновых прожекторов, способных генерировать температуру около 3 000 °C. Самое большое в мире «искусственное солнце» должно помочь продвинуться в разработке экологичного водородного топлива.
Внешне система под названием Synlight напоминает огромные соты, где каждая ячейка- это специальная лампа. Интенсивность получаемого света в 10 тысяч раз выше естественного солнечного излучения, доходящего до поверхности Земли."
Сжечь 10-30млн мелких зеркал рассеянных с Земли будет очень трудным занятием, разве сканирующим лучом мазера с очень высокой когерентностью пучка пожечь управляющую электронику, она может быть весьма дубовой.
Фашизм никуда не ушёл, как внук и правнук жертв нацизма я крайне обеспокоен подобным:
Видимо чехи:
сожгут с орбитыЕсли можно сжечь с орбиты - тем более можно сжечь и НА орбитете. Возможная мощность аналогичных наземных установок может быть гораздо выше.
Которую еще в 2008 начали делать:
https://www.gazeta.ru/science/2010/02/22_a_3328272.shtml
«Российские специалисты из Научно-исследовательского института космических систем (филиала Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. Хруничева) провели завершающие испытания двигателя, основанного на новых физических принципах получения тяги. Об этом корреспонденту ИТАР-ТАСС сообщил сегодня заместитель генерального директора ГКНПЦ, директор НИИ космических систем Валерий Меньшиков.Обещали же "на новых физических принципах".
…
Результаты первых испытаний, по его словам, были неоднозначными, «в ходе испытаний высветились некоторые проблемы, которые надо решить в дальнейшем, чтобы внести коррективы в аппарат».
Однако в целом специалисты положительно оценивают проведенный на орбите эксперимент».
Что может быть новее гравицапы?
Это может у них "гравицапа" заработала?2010 г. Старая история...
Которую еще в 2008 начали делать:
https://www.gazeta.ru/science/2010/02/22_a_3328272.shtml
Альтернативщики подсуетились, кому то из них удалось прорваться к начальству и заморочить голову.
Подробнее о теме в целом: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
Внизу ссылки на статьи, в т.ч. и на эту.
прорваться к начальству и заморочить голову.Да но спутники ни с того ни сего себя "странно" не ведут.
Для американцев любые поползоновения российского происхождения и с которыми связана Россия - нынче "странны"Ну, это не тот случай.
Наверняка какие-то технические особенности - ибо спутник это не публичная персона чтоб к нему просто так придираться.
Рассуждаем логически:
Все что американцы могут знать о поведении спутника - это его орбита и её изменения.
Всякие мигания лампочками, транслирование загадочных радиопередач, общение с инопланетянами я отвергаю.
Итак "странно" на 99% это странные движения по орбите.
Т.е. спутник странно меняет свою орбиту - больше ничего быть не может.
Но если бы на спутнике был установлен какой ни будь оригинальный собственный двигатель, всем известный (например ионный), то американцы бы вычислили что это за двигатель его характеристики и успокоились.
Написали бы в отчете что РФ запустила спутник с новым ионным двигателем и все.
Но они не смогли определить тип двигателя - что то у них не сошлось - были нарушены какие-то законы физики?
Официальные представители даже постеснялись объявить что им показалось странным - т.е. то что они бы сделали объяснение принесло бы выгоду РФ.
Американцы не сделают ничего что бы принесло бы нам выгоду.
Т.е. это поведение спутника не только странно но еще и сенсационно!
США не хотят устраивать сенсации и пиар для нас, поэтому и не объясняют что же их не устроило.
Ну и дальше логическая цепочка следствий приводит к гравицапе.
А что это еще может быть?
Компактный ядерный двигатель?
Но они не смогли определить тип двигателя - что то у них не сошлось - были нарушены какие-то законы физики?Хватит натягивать"сову на глобус". Ни о чем подобном они не говорят.
А что это еще может быть?Обыкновенный ЖРД + баки с приличным запасом топлива. Или электроракетный.
Компактный ядерный двигатель?