Не до смеха: Т-64БВ Украины благодаря тепловизорам превзошли танки ЛДНР

Фото: Отвага2004

Над украинской техникой, которая должна принять участие в киевском параде не смеялся только ленивый. Действительно, ну что, кроме усмешки, может вызвать ходовой макет 155-мм самоходки "Богдана". Или извлеченный из отстойника под Харьковым танк "Ятаган", который не стрелял из своей 120-мм пушки лет 15. Можно еще перечислять такие "достижения" полуживой украинской оборонной промышленности.

Однако, по некоторым данным, в парадных колоннах есть кое-что, что должно заставить крепко задуматься военное командование республик Донбасса. Речь идет о модернизированных старых советских Т-64БВ. От точно таких же танков из ЛНР и ДНР они отличаются наличием тепловизионных прицелов. Внешняя доработка совсем небольшая - отсутствие с левой стороны инфракрасного прожектора. Там сейчас блоки динамической защиты.

По всей видимости, на танки установлены ночные прицелы 1К13 МБТ. Они обнаруживают цели типа "танк" на дальности в 5 км и распознают на расстоянии в 2,5 км. При помощи этого прицела имеется возможность применять управляемую ракету в ночных условиях на дальность до 4,8 км. Тепловизор позволяет успешно действовать не только в ночных условиях, но и при постановке дымовых завес, в тумане, хорошо он видит и в пылевых облаках, позволяя обнаруживать замаскированную технику. От него уже за срубленными ветками деревьев не спрятаться.

Правда, пока неизвестно, сколько украинских танков успели получить такое оборудование. Но сигнал очень тревожный, так как на бронетехнике ЛДНР стоят давно уже устаревшие инфракрасные прицелы с ограниченной дальностью видения. При определенных условиях Т-64 и Т-72 народных республик будут уступать противнику. Выход из такой ситуации один - попытаться самим наладить выпуск аналогичной техники. В Сирии смогли организовать сборку таких прицелов, вот и необходимо воспользоваться ближневосточным опытом.

Дмитрий Лемешко