Китайский летный шлем повысил боевую эффективность Су-35
В Китае увеличили боевую эффективность истребителей Су-35. Летчики получили облегченный летный шлем. Это можно увидеть на снимках, сделанных во время учений. Такие шлемы еще никогда не использовали в морских тренировочных полетах.
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Как пишет "ИноСМИ", ссылаясь на китайский источник, новый шлем отличается компактностью, имеет круглую форму, повторяет очертания головы пилота, улучшая его обзор. Кроме того, есть и защитные очки, а на верхней и боковой сторонах шлема видны защитная крышка с двойным отверстием, крепежные винты очков ночного видения и смотровая консоль. Все это, считают эксперты, повышает комфортность работы пилота при маневрах.
В издании отмечают, что в Китае пользуются либо российскими летными шлемами модели ЗШ-7АПН, либо собственными - ТК-12А. Последние могут быть оснащены компонентом системы прицеливания для взаимодействия с ракетами ближнего радиуса действия "воздух-воздух". Эти шлемы надежны, долговечны и обладают высокой степенью защиты. Но есть и недостатки. Например, размер и вес ЗШ-7АПН. Иногда из-за тяжелых условия маневрирования перегружены шея и позвоночник. Поэтому, по мнению китайских военных, Россия отстает в этой сфере: даже пилоты самых передовых на сегодняшний день самолетов российской армии Су-35 пользуются ЗШ-7АПН.
Так что в Поднебесной и разработали замену для ЗШ-7АПН и ТК-12А. Кроме того, армия КНР может попрощаться и со старой системой прицеливания, которая использовалась многие годы, и переходить к более передовой съемной нашлемной системе обнаружения JHMCS. Все это увеличит боевую эффективность Су-35.
Светлана Цыганкова
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