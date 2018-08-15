Конец "Карателя": армия США отказалась от "умного" гранатомета

Армия США официально свернула проект Punisher ("Каратель"), в рамках которого велась разработка перспективного гранатометного комплекса XM25, способного поражать укрывшегося за преградой противника. Высокотехнологичное оружие, успешно прошедшее испытания, стало жертвой затянувшейся разработки, раздутого бюджета, а также возникших недавно сомнений в его полезности. Закрытие проекта позволит Пентагонгу сэкономить 2,3 млрд долларов, сообщает официальная газета министерства обороны Соединенных Штатов Stars and Stripes.

Оружие, о котором идет речь, представляет собой компьютеризированный 25-мм гранатомет, работающий в сопряжении с электронным блоком снаряда, подрывающим гранату тогда, когда это необходимо.

Ранее считалось, что "Каратель" изменит тактику пехотных подразделений, так как с его помощью солдаты смогут без проблем ликвидировать укрывшихся противников. К примеру, можно запрограммировать гранату на подрыв за дверным проемом, над окопом и т. д., пишет Popular Mechanics.

Однако испытания XM25 в Афганистане, проходившие в 2010-2013 годах, дали неоднозначные результаты. Их приостановили после того, как несколько солдат получили ранения из-за неисправности гранатомета. Вскоре после этого подразделения рейнджеров армии США отказались от использования "умных" гранатометов, назвав их тяжелыми и громоздкими по сравнению с привычным автоматическим карабином M4 с подствольником. Также военные жаловались на слишком большой вес боекомплекта. К тому же входившие в него 36 гранат слишком быстро заканчивались в бою.

Армия США расторгла контракт с производителем гранатомета, сохранив за собой право на все наработки по проекту. Возможно, в будущем они будут использованы при создании нового "умного" гранатомета.

Илья Максимов