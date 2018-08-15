Россия предложила Филиппинам помощь в приобретении подлодок

Россия предложила оказать Филиппинам помощь в приобретении подводных лодок. Об этом заявил Арсенио Андолонг, представитель министерства национальной обороны Филиппин.

Его слова приводит информагентство Jane's. Андолонг отметил, что предложение филиппинскому правительству было сделано недавно. В его основе - льготный кредит, который будет погашаться в течение нескольких лет. Условия сейчас рассматриваются правительством Филиппин.

Это подтвердили и в пресс-службе ВМС Филиппин, заявив, что Филиппины рассматривают Россию как "возможного пос подводных лодок и что ожидаемое соглашение облегчит техническую и оперативную подготовку флота. Представители филиппинского флота были приглашены на российские верфи для наблюдения за программами строительства субмарин.

Как пишет издание, ожидается, что решение о приобретении подводных лодок будет принято в течение следующего года.

Светлана Цыганкова