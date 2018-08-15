Канадская фирма поставит на Украину снайперские винтовки

Канадская компания PGW Defense Technologies, специализирующаяся на оборонных технологиях, намерена поставить снайперские винтовки LRT-3 Вооруженным силам Украины. Об этом заявил владелец PGW Росс Спагруд в интервью украинскому телеканалу UATV.

Поставки ожидаются осенью 2018 года. Поставка стрелкового оружия калибра 12,7 мм пройдет в рамках подписанного в этом году контракта с минобороны Украины на сумму около $770 тыс.

По словам Спагруда, согласно условиям соглашения, канадская компания также обеспечит послепродажную поддержку и обслуживание снайперских систем, а также обучение украинских военных их эксплуатации.

28 июля глава минобороны Канады Харджит Саджан заявил, что с 2014 года Канада предоставила Украине нелетального военного оборудования более чем на $16 млн. Еще $7,25 млн на нелетальное вооружение должны быть выделены до конца марта 2019 года.

В июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский вопрос по-прежнему является приоритетным для США и НАТО. В подтверждение своих слов глава государства указал на недавнюю встречу с американским лидером Дональдом Трампом и документы саммита Украина–НАТО, которые подписали лидеры Североатлантического альянса, в том числе американский президент.

25 июля стало известно, что американское оборонное ведомство выделило более $300 млн на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для нескольких стран, включая Украину.

Посольство Украины в США 24 июля сообщило, что американский конгресс намерен выделить в 2019 году на помощь Украине в области безопасности $250 млн.

В конце декабря 2017 года в Госдепартаменте США официально подтвердили намерения поставлять Киеву вооружение, в том числе и Javelin. МИД России раскритиковал решение США и других стран о поставках оружия Киеву, отметив, что это может вызвать обострение ситуации на востоке Украины.