Нет денег на доверие

Военный публицист Виктор Литовкин — о том, почему в крупнейшем в истории военном бюджете США не заложено финансирование Договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подписал рекордный в истории страны военный бюджет — $716 млрд. Удивительно, но в такой бюджет они не заложили денег на обеспечение выполнения Договора по открытому небу. Более того, в тексте документа прямо говорится, что США замораживают сотрудничество с Россией в рамках этого договора якобы в связи с невыполнением Москвой обязательств. Но Россия никогда не отказывалась от обязательств по этому соглашению. В чем же реальная причина нежелания США выполнять положения договора?

Начнем с того, что огромный бюджет призван реализовать обещания Дональда Трампа, которые он давал военно-промышленному комплексу США в своих предвыборных речах. Тогда он говорил, что даст ВПК заказы, увеличит количество рабочих мест, что американскую технику будут покупать во всем мире и т.д. Всё это зафиксировано сегодня в военном бюджете. Помимо этого, в него включено содержание и более 700 американских военных баз за рубежом, и ВМС США — крупнейшего военного флота в мире, в состав которого входят 11 авианосных ударных группировок. Это и огромные расходы на войска в Ираке, Афганистане, а также Сирии, которую они не хотят покидать. Лоббирование интересов транснациональных концернов в конгрессе, сенате, Белом доме тоже требует больших расходов. Я уже не говорю о коррупции в ВПК Соединенных Штатов, стоимость военных контрактов там завышают в 2–3 раза.

В законе о новом бюджете Россию упоминают относительно нечасто — гораздо больше внимания там уделяют Китаю. Но нашлось место и нам. Во-первых, американцы собираются размещать в Европе новые комплексы противоракетной обороны. Президент России Владимир Путин уже сказал, что наши системы "Кинжал", "Авангард", стратегический ракетный комплекс "Сармат", новая крылатая ракета с ядерным двигателем, по сути, обнулили американскую систему ПРО. Они потратили деньги без всякой пользы. Но для американцев система ПРО — это своего рода религия. Они верят, что, создав непроницаемую систему, получат преимущество перед Россией и смогут диктовать ей свою волю. Это глубокое заблуждение, но тем не менее они собираются потратить на это деньги. Разворачивая систему ПРО в Европе, американцы ссылаются на то, что Россия якобы нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности. Но никаких доказательств нарушений не существует. Американцам хочется разместить ПРО в Европе — они находят любой повод, чтобы это сделать, не обращая внимания ни на международные обязательства, ни на международное право.

Точно такая же ситуация сложилась и вокруг Договора по открытому небу. Никаких доказательств того, что Россия не выполняет свои обязательства, американской стороной представлено не было. Фактически же можно говорить о нежелании американцев признать очевидное.

Дело в том, что американские системы контроля наземных объектов давно устарели и не соответствуют современным требованиям. Они гораздо слабее российских систем, которые стоят на наших самолетах. Американцы не разрешали нам летать с новейшими системами контроля, пытаясь доказать, что мы нарушаем параметры Договора по открытому небу. Но когда проверку провела комиссия ОБСЕ, оказалось, что мы полностью вписываемся в установленные параметры.

Поскольку американцы, которые считают свое государство самым технологически развитым, не в состоянии делать такие системы, они отказывали нам в полетах над их территорией. Мы предлагали поставить на их самолеты наши комплексы, чтобы они также могли контролировать нашу территорию. Но для них летать с нашим оборудованием на своих самолетах — это, конечно, потеря лица, стыд и позор на весь мир. Разумеется, они на это не пошли. И вот теперь они и вовсе решили прекратить с нами сотрудничество по этому договору.

А ведь надо понимать смысл Договора по открытому небу, дух и букву этого документа. Это договор о доверии. Он подразумевает проверку военной деятельности и военных объектов на территориях государств. Такие мероприятия демонстрируют, что мы открываемся друг перед другом, доверяем, показываем, что не готовим никаких подлостей, не готовим ударов друг по другу. Но американцы оказались неспособными как доверять нам, так и показать, что мы можем доверять им.

Заморозка сотрудничества в рамках Договора по открытому небу — это, по сути, заморозка доверия между нашими странами.

Виктор Литовкин

Автор — полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС

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