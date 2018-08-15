Оборонные рекорды: США защитятся от России деньгами

Трамп подписал самый большой военный бюджет США в истории

Президент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк подписал оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2019 год. Согласно документу, траты на оборону станут рекордными в истории и по сравнению с 2018 годом возрастут на $20 млрд. На что Вашингтон собирается тратить деньги в военной сфере, - разобралась "Газета.Ru".

В январе текущего года сообщалось, что Трамп намерен увеличить военный бюджет США в 2019 году до $716 млрд. Относительно военного бюджета 2017 года новый план финансирования вырос на 13%. По сравнению с бюджетом 2018 года он больше только на 2%.

Документ был подписан в торжественной обстановке на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, что символизировало повышенное внимание президента к увеличению денежного довольствия военнослужащих - в новом бюджете эти расходы вырастут на 2,6%.

Ранее проект одобрили обе палаты конгресса. Финансовый 2019 год начинается 1 октября 2018 года.

В документе уделяется повышенное внимание модернизации почти всех видов войск, в том числе стратегических сил.

Будет увеличена штатная численность военнослужащих на 15,6 тыс. человек. Всего оборонный бюджет предусматривает 487,5 тыс. военнослужащих в сухопутных войсках, 335,4 тысячи в военно-морских силах, 186,1 тыс. в корпусе морской пехоты и 329,1 тыс. в военно-воздушных силах.

Агентство противоракетной обороны США должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Разработка и внедрение так называемой "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года.

Кроме того, резко - с $22 млн до $360 млн - увеличены средства на закупку новейших бронетранспортеров Stryker A1. Планируется модернизировать 135 танков M1 Abrams, 60 гусеничных боевых машин пехоты Bradley, почти 200 многоцелевых бронированных машин и еще около 3,4 тыс. различных военных автомобилей.

В рамках оборонного бюджета 2019 года планируется также потратить $7,6 млрд на закупку 77 новейших истребителей F-35. Существенные средства будут выделены на развитие беспилотных летательных аппаратов, в частности, EQ-4. Планируется выделить $24,1 млрд на постройку 13 кораблей и на ускорение строительства четвертого авианосца класса Ford и новейшей атомной ракетной подводной лодки класса Columbia (первоначально работы предполагалось начать в 2021-2023 годах).

Бюджет-2019 подтверждает политику США по непризнанию Крыма российским и связанные с этим ограничения (с возможностью исключений, если это соответствует "интересам национальной безопасности" США), а также продлевает запрет на военное сотрудничество с Россией (кроме взаимодействия по предотвращению конфликтов).

В оборонном бюджете фиксируется наличие военной угрозы в Европе в связи с "российской агрессией". Для сдерживания Москвы запланированы мероприятия, которые будут осуществляться совместно с членами НАТО. Всего на цели "Европейской инициативы по сдерживанию" планируется выделить $6,3 млрд, которые в том числе будут потрачены на увеличение военного присутствия США на западных границах с Россией.

Помимо всего прочего, оборонный бюджет США требует от президента представить отчет, поднимала ли администрация США на переговорах с Россией вопрос о ее новых видах вооружения ("скрытых российских системах", согласно тексту документа) и готова ли Россия учитывать их при реализации договора СНВ-3.

В бюджете в числе этих систем называются межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", крылатая ракета с ядерным двигателем, стратегические крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования типа Х-101, подводный беспилотный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковая ракета межконтинентальной дальности "Авангард".

Не обошлось без Украины и Грузии

Как обычно, в оборонном бюджете США 2019 года Россия обвиняется в нарушении договора РСМД, а президенту предписывается представить отчеты о выполнении Москвой договоров РСМД, СНВ-3 и Договора по открытому небу. Последний из этих договоров США не намерены выполнять, пока не убедятся, что Россия соблюдает его положения. Иными словами, подписанный Трампом

военный бюджет предусматривает замораживание средств на программу "Открытое небо", предусматривающую наблюдательные полеты военных над территорией США и России.

Не забыты в американском оборонном бюджете и новые союзники США в Восточной Европе, в частности Украина и Грузия.

Согласно документу, на военную помощь Украине выделяется $250 млн (больше на $50 млн), что будет включать и поставки "летальных вооружений".

Ранее администрация Трампа уже начала поставки на Украину противотанковых комплексов Javelin. Уже несколько лет ведется программа подготовки украинских военнослужащих американскими инструкторами.

Грузии планируется продолжить поставки "летальных оборонительных вооружений" и предпринимать меры по поддержке ее вступления в НАТО. Одновременно предлагается "изучить возможность увеличения числа учений" с этими странами в Черном море с участием стран НАТО.

Новый бюджет США подвергнет ограничениям и тех, кто осуществляет военно-техническое сотрудничество с Россией. Документ запрещает поставку Турции американских истребителей F-35 за то, что Анкара купила у России зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

Без новаций

"Все, что нашло отражение в новом американском оборонном бюджете, было ожидаемо", - рассказал "Газете.Ru" директор Института стратегических оценок, заместитель председателя Ассоциации "Россия-США" Сергей Ознобищев.

По словам эксперта, уже много раз говорилось и про общий объем военного бюджета, и про структуру расходов, и об увеличении денежного довольствия американским военнослужащим, и о предстоящей модернизации всей структуры вооруженных сил США.

"В общем, для тех, кто хоть немного следит за ходом событий и за подготовкой очередного оборонного бюджета, никаких новаций в бюджете-2019 нет", - заключает эксперт.

По словам специалиста, в деталях можно разбираться. И находить то, что не было известно раньше. Но детали всегда приходят вместе с документом. "То, что сейчас обсуждается, особенно нашими СМИ, и подается иногда в качестве сенсации, к примеру, развитие космической составляющей ВС США, на самом деле никакими сенсациями не является", - считает Ознобищев.

Об этом, по словам эксперта, американцы говорили очень давно.

"И давайте будем честны. В России Воздушно-космические силы как вид Вооруженных сил созданы уже несколько лет назад. Другое дело, что мы не собираемся превращать космос в поле боя.

Россия не будет размещать в околоземном пространстве какие-либо платформы с оружием. Об этом мы говорим постоянно и призываем американцев к тому же. Мы выступаем против милитаризации космического пространства", - подчеркивает собеседник "Газеты.Ru".

Как рассказал Ознобищев, американские военные новации бюджета-2019, которые предполагаются в области космоса, предполагают на данном этапе не вывод в космос оружия, а всего лишь усиление разведывательных возможностей ВС США.

"Речи о жесткой милитаризации космоса не идет, как это собирался делать Рональд Рейган в свое время. Хотя и не будем скрывать, подобные разработки ведутся, и делается это не только американцами", - считает он.

Что касается совершенствования орбитальной группировки, чем занимаются США в том числе и в рамках бюджета-2019, то это приоритетная задача для любой космической державы. Это важно и для России, и для Китая, полагает эксперт.

"То же самое касается ассигнований, предназначенных для укрепления обороноспособности Украины, - пояснил в беседе с "Газетой.Ru" Сергей Ознобищев. -

В настоящее время речь идет о вполне понятном и сравнительно небольшом объеме средств. Речь идет об оборонительных системах. Можно, разумеется, открыть по этому поводу дискуссию, что является чисто оборонительной системой, а что нет. Но я уверен, что американцы здесь будут вести себя сдержанно. Хотя конгресс США в последнее время и не слишком сдержан в отношении России".

В ПРО без изменений

Что касается военного бюджета США 2019 года, то в данном случае речь идет о серьезной фундаментальной модернизации всей структуры вооруженных сил США. В этом плане следует напомнить, что модернизация российских ВС уже фактически произошла, находится в стадии завершения, о чем не раз говорилось на совещаниях у президента России Владимира Путина.

"А продемонстрированные в марте этого года наши прорывные образцы вооружения и военной техники, в первую очередь гиперзвуковое оружие, ракеты "Сармат" и "Авангард", сводят на нет любые усилия американцев в сфере противоракетной обороны", - напоминает Сергей Ознобищев.

"Должен заметить, что до настоящего времени в боевом и численном составе ПРО США никаких существенных изменений не произошло. Во всяком случае, об этом не заявлено. А если начнется существенный рост возможностей ПРО США, то американцы получат ответные действия России, которые сведут все их усилия в этой области к нулю", - убежден специалист.

При этом главной задачей России остается не втягиваться в гонку вооружений и не начать по всем направлениям наращивания оборонных усилий. При этом нельзя отрицать тот факт, что новый бюджет США будет восприниматься отечественными военными как вызов, однако политики и эксперты, по мнению собеседника издания, должны подходить к анализу ситуации спокойно.

Отдел "Армия"