Доля экспорта концерна "Калашников" по итогам I полугодия 2018г составила 51%

Д.О. Рогозин во время посещения экспозиции НПО "Ижмаш" на IWA& Outdoor Classic 2013 в Нюрнберге. Фото: ОАО "НПО "Ижмаш".

Ижевск. 14 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Доля экспортных операций в структуре выручки АО "Концерн "Калашников" (головная компания группы "Калашников", входит в ГК "Ростех") по итогам первого полугодия текущего года составила 51%, сообщается в квартальном отчете концерна, опубликованном во вторник.

"Доля экспортных операций концерна в структуре выручке по состоянию на 30.06.2018г. составила 51,1%, что - существенно, и является определяющим источником доходов компании", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что доля экспортных операций в структуре выручки концерна на конец 2017 года составила 55,6%.

Управляющий директор АО "Концерн "Калашников" Дмитрий Тарасов в начале августа сообщал журналистам, что объем производства площадки "Ижмаш" концерна по итогам полугодия увеличился в пределах 10-15%.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки, инструмент, электромотоциклы и электроавтомобили. Блокпакет акций компании принадлежит ГК "Ростех".