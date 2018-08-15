Доля экспорта концерна "Калашников" по итогам I полугодия 2018г составила 51%
Ижевск. 14 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Доля экспортных операций в структуре выручки АО "Концерн "Калашников" (головная компания группы "Калашников", входит в ГК "Ростех") по итогам первого полугодия текущего года составила 51%, сообщается в квартальном отчете концерна, опубликованном во вторник.
"Доля экспортных операций концерна в структуре выручке по состоянию на 30.06.2018г. составила 51,1%, что - существенно, и является определяющим источником доходов компании", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что доля экспортных операций в структуре выручки концерна на конец 2017 года составила 55,6%.
Управляющий директор АО "Концерн "Калашников" Дмитрий Тарасов в начале августа сообщал журналистам, что объем производства площадки "Ижмаш" концерна по итогам полугодия увеличился в пределах 10-15%.
Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки, инструмент, электромотоциклы и электроавтомобили. Блокпакет акций компании принадлежит ГК "Ростех".
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