Войти
15.08.2018
Интерфакс-АВН

Доля экспорта концерна "Калашников" по итогам I полугодия 2018г составила 51%

173
0
0
Rogozin_at_Izmashstand
Д.О. Рогозин во время посещения экспозиции НПО "Ижмаш" на IWA& Outdoor Classic 2013 в Нюрнберге. Фото: ОАО "НПО "Ижмаш".

Ижевск. 14 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Доля экспортных операций в структуре выручки АО "Концерн "Калашников" (головная компания группы "Калашников", входит в ГК "Ростех") по итогам первого полугодия текущего года составила 51%, сообщается в квартальном отчете концерна, опубликованном во вторник.

"Доля экспортных операций концерна в структуре выручке по состоянию на 30.06.2018г. составила 51,1%, что - существенно, и является определяющим источником доходов компании", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что доля экспортных операций в структуре выручки концерна на конец 2017 года составила 55,6%.

Управляющий директор АО "Концерн "Калашников" Дмитрий Тарасов в начале августа сообщал журналистам, что объем производства площадки "Ижмаш" концерна по итогам полугодия увеличился в пределах 10-15%.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки, инструмент, электромотоциклы и электроавтомобили. Блокпакет акций компании принадлежит ГК "Ростех".

14.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИЖМАШ
Концерн Калашников
Ростех
Похожие новости
10.07.2018
Росгвардия заказала 26 снайперских винтовок СВ-98
06.07.2018
Новым гендиректором "Калашникова" стал Владимир Дмитриев
23.04.2018
"Тракторные заводы" разберут на компоненты
19.12.2017
Консолидированная прибыль концерна "Калашников" в 2018 году вырастет до 3,9 млрд рублей
19.12.2017
"Калашников" не исключает выхода на IPO при получении разрешения правительства РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 23:04
  • 11
Танкисты из России победили в индивидуальной гонке "Танкового биатлона"
  • 14.08 22:15
  • 1
Истребители ТОФ выполнили дальний беспосадочный перелет с Камчатки на Чукотку и обратно
  • 14.08 20:52
  • 6
Российские комплексы РЭБ взорвали управляемые снаряды в полете
  • 14.08 20:49
  • 6
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 14.08 19:01
  • 42
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 14.08 18:45
  • 7
В Казани разработали турбореактивный двигатель для беспилотников
  • 14.08 18:41
  • 5
Танк Т-14 на платформе "Армата" опередил свое время
  • 14.08 18:32
  • 19
"Руслана" не ждите
  • 14.08 17:36
  • 10
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 14.08 17:27
  • 10
Летчик-испытатель: истребитель Су-57 сможет управлять группой беспилотников
  • 14.08 16:20
  • 2
Армения рассчитывает в следующем году на участие в "Авиадартсе"
  • 14.08 15:48
  • 5
Первый катер нового типа для островных государств Тихого океана
  • 14.08 13:46
  • 3
В Китае сообщили об охоте США за технологиями российского супероружия
  • 14.08 10:18
  • 10
Тип 96 — "Стремительный дракон" — китайский козырь в "Танковом биатлоне"
  • 14.08 10:02
  • 2
В США получили дальнодействующий нейтронный луч