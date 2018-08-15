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15.08.2018
bmpd.livejournal.com

Автомобильное шасси КрАЗ

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Украинское ЧАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг) выпустило пресс-релиз, посвященный изготовленному автомобильному шасси КрАЗ?63221 с колесной формулой 6х6, используемому в недавно продемонстрированной диковатой украинской якобы 155-мм (фактически, видимо, 152-мм с качающейся частью от 2А65 "Мста-Б") самоходной гаубице "Богдана".

Автомобильное шасси КрАЗ?63221, созданное на ЧАО "КрАЗ" для использования в качестве шасси в украинской самоходной гаубице "Богдана" (с) ЧАО "КрАЗ"

"Богдана" - новая украинская самоходная артиллерийская установка, созданная на базе полноприводного шасси КрАЗ?63221 (6х6). САУ способна поражать цель на расстоянии до 60 км, впервые в украинской артиллерии имеет натовский калибр 155 мм, вместо советского 152 мм, возимый боекомплект - 20 снарядов, автоматизированную систему наведения и зарядки боеприпасов.

Автомобильное шасси КрАЗ?63221, созданное на "КрАЗе" по специальному техническому требованию, предназначено для монтажа вооружения и установок специального назначения. Оно оборудовано четырехдверной пятиместной кабиной с двумя рядами сидений. Кабина бронирована для защиты экипажа.

Кабина оборудована системами отопления, кондиционирования, вентиляции и обдува теплым воздухом ветровых стекол, электрообогревом ветровых стекол и стекол дверей. В ней предусмотрены места для размещения дополнительного оборудования: приборов наблюдения и ночного видения, приборов радиационной и химической разведки и контроля, радиостанции, предметов индивидуальной защиты, возимого боекомплекта (по количеству мест в кабине) и личных вещей экипажа.

Силовая установка КрАЗ-63221 включает дизельный двигатель мощностью 380 - 420 л.с. [тип двигателя деликатно опущен; по сообщению некоторых украинских источников, фактически стоит ярославский ЯМЗ - bmpd].

Шасси оборудовано централизованной системой подкачки шин, обеспечивающей высокую проходимость по грунтам с низкой несущей способностью, лебедкой, системой RunFlat, светомаскировочным устройством, фильтровентиляционной установкой и пр.

Контрольный расход топлива составляет 37 л/100 км, запас хода по контрольному расходу топлива - 1200 км.

Дебют новой бронированной САУ на базе КрАЗа состоится на столичном параде ко Дню независимости Украины.

Автомобильное шасси КрАЗ?63221, созданное на ЧАО "КрАЗ" для использования в качестве шасси в украинской самоходной гаубице "Богдана" (с) ЧАО "КрАЗ"

14.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Мста-Б
Мста-С
Компании
АвтоКрАЗ
ГАЗ Группа
КрАЗ-6322
Проекты
ЯО
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