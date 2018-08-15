На Дубненском машзаводе ищут виновных в срыве госконтрактов

Предприятие столкнулось с проблемами при выполнении гособоронзаказа

Как стало известно “Ъ”, руководство Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ; входит в концерн "РТИ") предпринимает шаги, чтобы избежать возможного срыва гособоронзаказа. По сведениям “Ъ”, речь идет о трех контрактах, заключенных в 2016–2017 годах и подразумевающих поставку компонентов для крылатых ракет, а также создания новых изделий. Гендиректор ДМЗ Егор Соловьев издал приказ о поиске и наказании виновных в сложившейся ситуации, но сам он заверил “Ъ”, что контракты будут исполнены в срок.

О том, что руководство ДМЗ приступило к поиску виновных в возможном срыве гособоронзаказа, “Ъ” рассказали несколько собеседников в отрасли, а также подтвердил военный источник. По их словам, на прошлой неделе гендиректор предприятия Егор Соловьев выпустил закрытый приказ с требованием "в кратчайшие сроки" найти и определить меры дисциплинарного и иного воздействия к тем, кто допустил сложившуюся ситуацию. По информации “Ъ”, речь идет о срыве трех контрактов, заключенных предприятием с Минобороны в 2016–2017 годах. Предприятие, по всей видимости, не сможет выполнить обязательства по поставкам компонентов для крылатых ракет, серийно выпускающихся корпорацией "Тактическое ракетное вооружение", и новых изделий, по которым ДМЗ определен единственным поставщиком для Минобороны РФ. По словам источников “Ъ”, предпосылкой для срыва оборонзаказа стали "отдельные недочеты по линии импортозамещения".

Завод занимается изготовлением авиационного управляемого вооружения, средств его наземного обеспечения, деталей, узлов и агрегатов для авиационной техники, в том числе крылатых ракет для тактических и стратегических бомбардировщиков. Сотрудники предприятия принимали участие в производстве самолетов, в частности, МиГ-25, крылатой ракеты "Москит", ракет Х-22, Х-55. За все время работы было освоено опытное и серийное производство более 30 видов самолетов и ракет разных классов. В 2006 году предприятие вошло в состав концерна "РТИ" (входит в АФК "Система" Владимира Евтушенкова).

Он подчеркнул, что работа по контракту "включает создание сложной системы кооперации как между подразделениями ДМЗ, так и сторонними компаниями, модернизацию производства и изменение организации работы предприятия". "При реализации любого госконтракта возможны отклонения от установленного графика проведения работ, но госконтракты, исполняемые ДМЗ, будут завершены в установленный срок",— заявил он “Ъ”. Источник “Ъ”, близкий к АФК "Система", заверил, что сейчас на ДМЗ идут работы по десяти госконтрактам, в том числе по двум завод является головным исполнителем. "Заказчик может подать иск только в случае неисполнения контракта, а этого не произошло",— подчеркнул он. При этом источник “Ъ” в руководстве предприятия отметил, что уже завершена реорганизация завода и утверждена новая стратегия, а сейчас ДМЗ занимается оптимизацией производственных графиков.

Впрочем, подобные шаги не вызывают понимания у части работников ДМЗ. Некоторые из них даже написали обращение к директору ФСБ Александру Бортникову и президенту Владимиру Путину с описанием плачевной, по их версии, ситуации на предприятии.

В документе также утверждается, что тяжелая ситуация сложилась по ряду причин: за десять месяцев сменили трех генеральных директоров ДМЗ, не был закуплен необходимый металл для производства корпусов крылатых ракет, а также есть проблема нехватки аппаратуры и техники.

В ДМЗ и "РТИ" заявили, что им ничего не известно о существовании письма от сотрудников. “Ъ” также направил запрос в Минобороны РФ по этому поводу, но на момент публикации ответа на него не последовало.

Александра Джорджевич