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15.08.2018
bmpd.livejournal.com

Попытка реанимации самолета "Рысачок"

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Каксообщил в интервью газете "Самарское обозрение" временно исполняющий обязанности генерального директора АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" (Самара) Дмитрий Баранов, РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием легкого двухдвигательного турбовинтового самолета "Рысачок".

Первый прототип самолета "Рысачок" (серийный номер 00-01, бортовой номер 777), совершивший первый полет в декабре 2010 года (с) igor113.livejournal.com

"Создание легкого самолета "Рысачок" - высокотехнологичный проект, подобные диверсификационные работы, по-моему, уместно размещать на крупных промышленных предприятиях. Несколько лет назад на Международном аэрокосмическом салоне МАКС-2013 "Рысачком" интересовались многие участники, в том числе представители иностранных фирм. В ближайшее время мы попытаемся завершить сертификацию самолета и будем предлагать его заказчику", - приводит слова Баранова издание.

При этом Баранов отметил, что получение необходимых сертификатов - достаточно длительная и дорогостоящая процедура, оцениваемая в сотни миллионов рублей, в которую "предприятию нежелательно вкладывать собственные средства". Решением могут стать государственные субсидии.

Напомним, "Рысачок" - легкий двухмоторный многоцелевой самолет с турбовинтовыми двигателями М601F фирмы Walter (Чехия) мощностью по 750 л.с. Дальность полета - до 2 тыс. км. Максимальная высота полета - 5 тыс. м, грузоподъемность - 1570 кг, диапазон крейсерских скоростей - от 250 до 400 км в час. Экипаж - два человека. Машина может использоваться как для пассажирских перевозок, так и в сельском хозяйстве для обработки посевов, а также в учебно-тренировочных целях, в качестве замены знаменитого Ан-2.

Впервые о создании "Рысачка" заговорили в 2007 году. Тогда Минтранс России провел конкурс на создание двухмоторного самолета для учебных заведений гражданской авиации. Конкурс на 740 млн руб. выиграла небольшая столичная конструкторская фирма "Техноавиа", производство решено было организовать на площадке "Прогресса", который получал вознаграждение из суммы, выделенной "Техноавиа".

Серийное производство "Рысачка" планировалось запустить в 2015 году. Однако в июле 2015 года стало известно, что РКЦ "Прогресс" приостановил разработку легкомоторного самолета "Рысачок" из-за нехватки средств.

14.08.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Россия
Чехия
Продукция
Ан-2
Проекты
Военные учения
МАКС-20XX
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