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15.08.2018
Военный паритет

И старые "Хорнеты" дорастут до АФАР

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Компания Northrop Grumman объявила об успешной установке радара с активной ФАР APG-83 SABR на истребитель F/A-18C Hornet на авиастанции Корпуса морской пехоты США в Мирамаре, сообщает источник 13 августа.

Подтверждена возможность модернизации истребителей этой базовой версии "Хорнета" радаром с АФАР, так как эта станция соответствует по размеру, массе и энергопотреблению.

APG-83 это многофункциональный радиолокатор управления оружием, который придает истребителям четвертого поколения возможности машин пятого поколения по выполнению задач во все более усложняющейся боевой среде. "Нортроп Грумман" стремится заменить старые радары с механическим сканированием на АФАР. Корпус морской пехоты США планирует заменить РЛС на примерно 100 истребителях версий F/A-18C/D.

defence-blog.com

14.08.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
Компании
Northrop Grumman
Проекты
АФАР
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