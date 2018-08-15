И старые "Хорнеты" дорастут до АФАР
Компания Northrop Grumman объявила об успешной установке радара с активной ФАР APG-83 SABR на истребитель F/A-18C Hornet на авиастанции Корпуса морской пехоты США в Мирамаре, сообщает источник 13 августа.
Подтверждена возможность модернизации истребителей этой базовой версии "Хорнета" радаром с АФАР, так как эта станция соответствует по размеру, массе и энергопотреблению.
APG-83 это многофункциональный радиолокатор управления оружием, который придает истребителям четвертого поколения возможности машин пятого поколения по выполнению задач во все более усложняющейся боевой среде. "Нортроп Грумман" стремится заменить старые радары с механическим сканированием на АФАР. Корпус морской пехоты США планирует заменить РЛС на примерно 100 истребителях версий F/A-18C/D.
defence-blog.com
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