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15.08.2018
ТАСС

Минобороны: совместные учения России с другими странами носят оборонительный характер

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Тактические учения мотострелковой бригады. Архивное фото
Тактические учения мотострелковой бригады. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

Замминистра обороны Александр Фомин заявил, что РФ готова к диалогу с НАТО, который активизировал свою деятельность у российских границ

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 14 августа. / ТАСС/. Учения, которые проводятся Минобороны РФ совместно с государствами - партнерами по СНГ, ОДКБ и ШОС, носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Об этом заявил во вторник на международном молодежном форуме "Балтартек" в Светлогорске замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"На регулярной основе проводятся многосторонние военные учения в рамках Союзного государства (Россия - Белоруссия), ОДКБ, СНГ и ШОС. Хочу подчеркнуть, что все эти совместные мероприятия, учения не направлены против каких-либо государств, третьих стран. Они носят исключительно оборонительный характер и призваны обеспечить безопасность, суверенитет и территориальную целостность России и ее союзников", - сказал замминистра.

Он отметил, что это в том числе адекватная реакция на действия блока НАТО, активизировавшего свою деятельность у российских границ. С 2012 года численность военного контингента НАТО в Западной Европе увеличилась в три раза, в Прибалтике и Польше развернуты батальоны и тактические группы, бронетанковые бригады, в Румынии размещены штабы дивизий НАТО. "Численность сил первоочередного задействования альянса выросла с 10 тыс. до 40 тыс. человек", - сообщил Фомин.

Он также добавил, что элементы глобальной противоракетной системы развернуты по периметру российских границ. По его словам, направленность этого ракетного потенциала против России и на снижение эффективности ее системы ядерного сдерживания не вызывает сомнений. Кроме того, сценарии и замыслы всех учений, которые проводятся НАТО у российских границ, определяют в качестве противника Россию, при этом к ним привлекаются как члены альянса, так и страны, не являющиеся ими, например, Украина и Грузия.

При этом "Россия готова к диалогу, в том числе и с НАТО", с учетом интересов всех сторон, отметил замглавы Минобороны РФ.

Международный молодежный образовательный форум "Балтартек" собрал в Светлогорске более 300 молодых соотечественников из 70 стран мира. Форум нацелен на формирование позитивного образа России, объединение соотечественников и проводится по поручению президента РФ. Партнерами форума, организованного Федеральным агентством по делам молодежи, выступают МИД России, Россотрудничество, правительство Калининградской области, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и фонд Future team.

14.08.2018
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принадлежат ТАСС
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