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15.08.2018
ИноСМИ

Китай модернизировал Су-35 и серьезно увеличил его боевую мощь

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Истребитель Су-35 ВВС НОАК
Истребитель Су-35 ВВС НОАК (китайский бортовой номер "61271") во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), предположительно, во время перелета из КНР в Жуковский, 11.05.2018.
Источник: Светлана Балаева / vk.com/nskspotting

Самолеты Су-27 занимают важное место в системе вооружения китайской армии. Это - тяжелые истребители с двумя двигателями, обладающими очевидным преимуществом с точки зрения ракетной мощи и боевого радиуса. Они незаменимы для стран с такой обширной территорией и большой площадью территориальных вод, как Китай, именно поэтому на вооружении ВВС и ВМС КНР стоит наибольшее количество истребителей в мире, а также наибольшее количество самолетов серии Су-27. Кроме импортированных ранее из России Су-27, Су-30, Су-35 можно увидеть и произведенные в КНР их улучшенные копии - J-11, J-11B, J-15, J-16, относящиеся по техническим характеристикам к четвертому поколению, а также поколению "4+".

Несмотря на то, что истребители пятого поколения J-20 уже начали поставляться китайской армии, в силу ограничений, связанных с издержками и объемами производства, самолеты четвертого поколения и поколения "4+" будут состоять на вооружении еще довольно долгое время. Именно поэтому усовершенствование боевых машин уровня Су-27 крайне необходимо для повышения боеспособности армии. Долгое время китайские пилоты самолетов серии Су-27 (как импортированных из РФ, так и модификаций, произведенных в Китае) использовали либо российский летный шлем модели ЗШ-7АПН, либо собственный ТК-12А. Данные типы шлемов обладают рядом преимуществ, в частности надежностью, долговечностью и высокой степенью защиты. Также они могут быть оснащены компонентом системы прицеливания для взаимодействия с ракетами ближнего радиуса действия "воздух-воздух".

Тем не менее очевидны и недостатки ЗШ-7АПН, а именно размер. Особенно это касается тяжелых условий маневрирования, когда из-за шлема шея и позвоночник пилота оказывались перегружены (летчики жаловались на "русский камень"). Кроме того, по мере того, как запад продвигает новые, передовые модификации для летных шлемов: съемную нашлемную систему обнаружения JHMCS (Joint Helmet Mounted Cueing System), а также нашлемную дисплейную систему HMDS (Helmet-Mounted Display System), ЗШ-7АПН выглядят все более несовременными. Россия серьезно отстает в этой сфере - даже пилоты самых передовых на сегодняшний день самолетов российской армии Су-35 до сих пор пользуются ЗШ-7АПН (это касается и Су-35, экспортируемых в КНР).

За последние годы Китай разработал серию новых летных шлемов, однако поставляться они будут в основном для J-10B/C и J-20. Нашлемная дисплейная система, предназначенная для пилотов J-20, покрыта множеством небольших выпуклостей (применяются светодиодные датчики для позиционирования головы пилота), которые также называют "головами мух". В целом данный шлем по технологическому уровню находится на том же высочайшем международном уровне, что и шлем для F-35. Тем не менее пилоты J-16 в то же время используют огромный и тяжелый шлем ТК-12А, оснащенный уникальной системой прицеливания, кислородной маской и интерфейсом наушников для истребителей серии Су-27, которые несовместимы с новым шлемом, разработанным в Китае.

Серия снимков, недавно опубликованная официальными СМИ, позволяет нам увидеть приятные изменения - пилоты Су-35 получили облегченный летный шлем, который ранее никогда не использовался в морских учениях. Он отличается компактностью, имеет круглую форму, повторяет очертания головы пилота, улучшая обзор. Маска имеет внешние защитные очки. На верхней и боковой сторонах шлема видны защитная крышка с двойным отверстием, крепежные винты очков ночного видения и смотровая консоль. Они могут значительно улучшить комфортность работы пилота при сильном маневре.

Изначально многие ошибочно полагали, что представленный шлем произведен в России и был импортирован вместе с Су-35, однако впоследствии, как стало ясно из опубликованных фотографий, он не является уникальным оснащением Су-35, так как его используют и пилоты J-11B и J-15. Это означает, что Китай уже разработал замену для ЗШ-7АПН и ТК-12А, а также то, что армия КНР может попрощаться со старой системой прицеливания, которая использовалась многие годы, и начать переход к более передовой съемной нашлемной системе обнаружения JHMCS. Истребитель Су-35 с прекрасной маневренностью, оснащенный китайской системой обнаружения, сможет запускать ракеты класса "воздух-воздух" PL10, дополняя важные технические недостатки оригинального Су-35, а также увеличивая его боевую мощь.


Цзиньжи тоутяо, Китай

14.08.2018
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Су-30
Су-35
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