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15.08.2018
ИноСМИ

Трамп утвердил "антироссийский" военный бюджет

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Президент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк
Президент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк.
Источник: © REUTERS, Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год. Расходы на национальную оборону запланированы в размере 716 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно документу, денежное довольствие военнослужащим будет увеличено на 2,6 процента, а численность Вооруженных сил США будет увеличена на 15,6 тысячи человек В результате численность служащих в армии вырастет до 487 тысяч 500 человек, в ВМС - до 335 тысяч 400; морской пехоте - 186 тысяч 100 в; в ВВС - 329 тысяч 100. Предусмотрено выделение 24,1 миллиарда долларов на финансирование строительства 13 боевых кораблей и 7,6 миллиарда - на закупку 77 истребителей F-35.

В документе предусмотрены меры, направленные на "сдерживание России": принятие на вооружение США ядерных зарядов малой мощности, финансирование присутствия США в Восточной Европе, помощь союзникам, в частности Украине, в сокращении их зависимости от Москвы. Предлагается заморозить выполнение Договора по открытому небу с Россией, пока та, как говорится в документе, "не вернется к его соблюдению". Также США запретили поставлять Анкаре истребители F-35 до тех пор, пока Пентагон не оценит приобретение Турцией у РФ зенитных ракетных систем С-400.

"Мы должны защищать тех, кто защищает нас. Когда наши военнослужащие одеты в форму, мы обязаны сделать так, чтобы у них было самое лучшее оборудование, лучшая подготовка, уход и ресурсы - лучше, чем у любых военнослужащих на Земле", - заявил Трамп на церемонии подписания, которая прошла в понедельник на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована 10-я горная дивизия США.

14.08.2018
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