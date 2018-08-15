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15.08.2018
ИноСМИ

На границе Литвы с Россией построят базу НАТО

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Истребитель ВВС США F-22 Raptor на авиабазе Шяуляй в Литве
Истребитель ВВС США F-22 Raptor на авиабазе Шяуляй в Литве.
Источник: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

В Литве на полигоне Вооруженных сил страны "Казлу руда" в районе Мариямполе проводится модернизация военного авиаполигона, отвечающего стандартам НАТО, сообщает сайт Министерства обороны Литвы.

Авиаполигон будет находиться примерно в 60 километрах от границы с Россией. На нем самолеты смогут отрабатывать удары по наземным целям, а также будет производиться подготовка военных кадров для военно-воздушных сил. Финансирование проекта осуществляется за счет Европейской инициативы США по предоставлению гарантий безопасности.

"Укрепление потенциала литовских Вооруженных сил, модернизация и развитие учебных районов в целях обеспечения надлежащих условий для подготовки наших солдат и размещения союзнических войск является одним из примеров текущей модернизации литовских Вооруженных сил и укрепления их потенциала", - заявил вице-министр обороны Литвы Гедримас Еглинскас.

14.08.2018
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