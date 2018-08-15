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15.08.2018
ИноСМИ

Турчинов: украинские ракеты круче российских

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Первые испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования "Нептун"
Первые испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования "Нептун".
Источник: © AP Photo, National Security and Defense Council Press Service Pool Photo via AP

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время пребывания на Государственном Киевском конструкторском бюро "Луч" ознакомился с новыми разработками и технологией изготовления самого современного ракетного оружия. По словам Турчинова, конструкторское бюро "Луч" стало ведущим разработчиком на Украине широкого спектра современных ракетных комплексов, сообщает сайт СНБО Украины.

"В Украине и далеко за ее пределами известны мощные эффективные и надежные противотанковые ракетные комплексы "Скиф", "Стугна", "Корсар", "Сармат", "Барьер" и другие", - сказал он, добавив, что указанные ракетные комплексы "эффективно уничтожают вражеские цели на фронте, имеют заслуженное уважение и спрос на внешних рынках вооружений". Кроме того, секретарь СНБО Украины подчеркнул, что ракеты КБ "Луч" с высокой точностью поражают бронированную технику противника, и "могут пробивать метровую броню, преодолевая современные системы защиты и противодействия".

Турчинов осмотрел в цехах предприятия технологические линии, обеспечивающие производство нового мощного украинского ракетного комплекса "Ольха", а также новой украинской крылатой ракеты "Нептун". "Для нас принципиально важным является то, что ракеты КБ "Луч" не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства", - отметил Турчинов во время награждения руководителей, ведущих конструкторов и инженеров конструкторского бюро.

По его словам, многие ракетные комплексы были разработаны в кратчайшие сроки после "начала военной агрессии РФ" в 2014 году. "Тогда перед украинским оборонпромом была поставлена задача восстановить ракетный щит нашей страны, что было в кратчайший срок выполнено, прежде всего усилиями КБ "Луч"", - подчеркнул Турчинов.

14.08.2018
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