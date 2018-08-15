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15.08.2018
Военное обозрение

США намерены подвести новые российские военные разработки под договор СНВ-3

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Власти Соединенных Штатов попытаются подвести новейшие российские ударные системы под действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Соответствующие нормы отражены в новом оборонном бюджете США, который подписал в понедельник американский президент Дональд Трамп.

Минобороны РФ

Согласно положений документа, американскому лидеру необходимо до конца года направить на рассмотрение американского Конгресса отчет, в котором необходимо отразить, поднимал ли Вашингтон в диалоге с Москвой вопрос о возможности распространения действия нового договора о стратегических наступательных вооружениях на следующие российские ударные системы: ракетную межконтинентальную систему "Сармат", ядерную крылатую ракету "X-101", необитаемый подводный аппарат "Статус-6", гиперзвуковую управляемую оружейную систему дальнего действия "Авангард".

В законе отображено, что правительство США обязано выяснить, "согласится ли Россия задекларировать все вышеуказанные системы как "стратегическое наступательное вооружение" в соответствии с новым договором СНВ.

В Москве уже отреагировали на данное американское "новшество". Как заявил первый зампред комитета Совет Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников, новые российские вооружения, перечисленные в американском законе, не подпадают под действие нового договора СНВ. Россия может это доказать, сообщил он, но в Вашингтоне не желают принимать никаких доводов российской стороны.

14.08.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
Сармат МБР
Х-101
Компании
Минoбороны РФ
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Статус-6
Ядерный щит
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