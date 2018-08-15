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15.08.2018
Военное обозрение

Слишком быстро пролетела. Эстонские РЛС не смогли "засечь" испанскую ракету

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Радиолокационные станции (РЛС) эстонских Сил самообороны не смогли отследить траекторию запущенной испанским истребителем ракеты "воздух-воздух" по причине "ее маленького размера и очень большой скорости", заявили в эстонском военном ведомстве.

https://www.eurofighter.com/

Согласно заявлению эстонских военных, радиолокационная станция, которая располагается в Келлавере, не смогла определить ни траекторию полета ракеты, ни определить место ее падения, так как "ракета летела со скоростью, в четыре раза превышающую скорость звука, и по сравнению с самолетом имеет маленький размер". В военном ведомстве Эстонии объяснили, что РЛС дальнего обнаружения ракету фиксируют, но по их данным невозможно определить траекторию полета и место падения.

В Эстонии отсутствуют радарные системы, способные отследить траектории полета таких ракет, добавили в эстонском военном ведомстве, так как отсутствуют сами зенитные системы соответствующего радиуса действия.

Напоминаем, что 7 августа истребитель королевских ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000, пролетая над южными районами Эстонии, произвел пуск боевой ракеты "воздух–воздух". Пуск был произведен на высоте 6 км, при этом радиус полета ракеты составлял 100 км. В течение четырех дней эстонская армия проводила наземные поиски места вероятного падения ракеты. В итоге не обнаружив ни фрагментов ракеты, ни места ее падения, наземная часть операции по поиску ракеты была прекращена. Согласно заявлению командующего ВВС Эстонии полковника Рийво Валге, поиски ракеты и ее фрагментов будут продолжены с воздуха.

14.08.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Эстония
Продукция
EF-2000
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