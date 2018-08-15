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15.08.2018
Компания Цифра

Московский машиностроительный завод «ВПЕРЕД» переходит на цифровое производство

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Логотип компании Открытое акционерное общество "Московский машиностроительный завод «ВПЕРЕД»".

Московский машиностроительный завод «ВПЕРЕД» – лидер в производстве рулевых винтов и лопастей к ним для вертолетов семейства «Ми» – завершил проект по внедрению промышленного Интернета вещей на производстве.


Станочный парк завода подключен к российской системе мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер», разработанной компанией «Цифра».


Система «Диспетчер» собирает объективные данные о работе промышленного оборудования в режиме реального времени. Это позволяет проводить всесторонний анализ производственной деятельности и принимать своевременные управленческие решения.


Мониторинг дает предприятию подробную информацию о загрузке оборудования, работе каждого станка, процессе производства любой детали. Кроме того, оцифровка данных со станков позволила импортировать их в систему планирования производства.

На ММЗ «Вперед» система «Диспетчер» помогла определить причины неэффективного использования станков. Их устранение сократило простой станочного парка в среднем на 10%. Кроме того, реализация проекта позволила автоматизировать взаимодействие между цехами предприятия, сделать прозрачным расчет квартальных премий.


«Внедрение системы «Диспетчер» позволило нам получить новый инструмент для более эффективного управления производством. Сейчас подключено 120 станков, а в цифровые рабочие процессы вовлечены более 70% штата: это и операторы станков, и руководители цехов, и руководство предприятия», - сообщил технический директор АО "ММЗ "Вперед" Писарев Александр Анатольевич.

14.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Компания Цифра
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
ММЗ Вперед
Проекты
ИТ
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