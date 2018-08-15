«Цифровой спецназ» прошёл своё первое обучение в Москве

Сотрудники ПАО «КАМАЗ», отобранные в «цифровой спецназ», прошли пятидневное стартовое обучения в Москве.

50 камазовцев, прошедшие отбор в проектно-образовательную программу цифровой трансформации, получившую название «Акселерация проектов цифровой трансформации», прошли своё первое обучение. Задача программы – создать для команд условия, близкие к работе стартапов: максимально гибкие и эффективные, позволяющие быстро принимать и при необходимости менять решения. В течение трёх месяцев им предстоит жизнь в режиме 1:3 – проводя одну неделю интенсива – очных образовательных сессий и тренингов с участием стартапов и трекеров, и три недели самостоятельной работы над проектами, выполнение определённых для этого периода заданий. К следующему этапу каждый участник должен прибыть с результатами.

Всё это время участники находятся на своих рабочих местах и выполняют свои служебные обязанности. Официально на проект каждому из них выделяется один творческий день в неделю, но фактически формат этого эксперимента – это работа на энтузиазме в режиме нон-стоп. За эти три месяца сотрудники должны довести бизнес-идею, с которой они вступили в программу, до планки MVP – минимального жизнеспособного продукта: опробовать на клиенте, совершить первую продажу. И уже имея полный пакет (с историей, отзывами клиентов и т.д.), защищать в октябре свой проект на Инвестиционном комитете. «Акселератор» хорош тем, что позволяет с минимальными с точки зрения экономики затратами проверить ту или иную гипотезу.

«В случае успешной защиты, если проект «взлетает», он получает финансирование для дальнейшего развития и масштабирования, – говорит руководитель центра цифровой трансформации (ЦЦТ) ПАО «КАМАЗ» Эльдар Шавалиев. – Уже сейчас мы думаем о создании некоего юридического лица, цифровой платформы, на которую проекту можно будет «приземлиться». Возможно, так получится вырастить новый бизнес, не являющийся традиционным для «КАМАЗа», хотя «генетически» и связанный с ним. Опыт мировых игроков говорит о том, что чаще всего инновационные идеи генерируются где-то рядом с крупной компанией. Например, один из наших проектов – «Автомобиль как услуга», в котором мы перестаём продавать автомобиль в классическом понимании, а ориентируемся на расширенный сервисный пакет».

«КАМАЗу» необходимы новые источники дохода, и сама программа нацелена на новые бизнес-линии. Девять принятых в работу проектов, в основном, из области продаж и сервиса, и прошедший отбор персонал – тоже, в основном, работники этого блока. Средний возраст – 34 года. Особенность программы в том, что здесь нет чинов и рангов – будь ты руководитель департамента или специалист второй категории. Но очень важно, чтобы сами участники в команде верили в свои бизнес-идеи. Всё отсекается достаточно жёстко – никаких миражей.