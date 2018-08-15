Войти
15.08.2018
ПАО "КАМАЗ"

«Цифровой спецназ» прошёл своё первое обучение в Москве

364
0
0
Логотип ПАО «КАМАЗ»
Логотип ПАО «КАМАЗ».
Источник: http://kamaz.org/

Сотрудники ПАО «КАМАЗ», отобранные в «цифровой спецназ», прошли пятидневное стартовое обучения в Москве.


50 камазовцев, прошедшие отбор в проектно-образовательную программу цифровой трансформации, получившую название «Акселерация проектов цифровой трансформации», прошли своё первое обучение. Задача программы – создать для команд условия, близкие к работе стартапов: максимально гибкие и эффективные, позволяющие быстро принимать и при необходимости менять решения. В течение трёх месяцев им предстоит жизнь в режиме 1:3 – проводя одну неделю интенсива – очных образовательных сессий и тренингов с участием стартапов и трекеров, и три недели самостоятельной работы над проектами, выполнение определённых для этого периода заданий. К следующему этапу каждый участник должен прибыть с результатами.


Всё это время участники находятся на своих рабочих местах и выполняют свои служебные обязанности. Официально на проект каждому из них выделяется один творческий день в неделю, но фактически формат этого эксперимента – это работа на энтузиазме в режиме нон-стоп. За эти три месяца сотрудники должны довести бизнес-идею, с которой они вступили в программу, до планки MVP – минимального жизнеспособного продукта: опробовать на клиенте, совершить первую продажу. И уже имея полный пакет (с историей, отзывами клиентов и т.д.), защищать в октябре свой проект на Инвестиционном комитете. «Акселератор» хорош тем, что позволяет с минимальными с точки зрения экономики затратами проверить ту или иную гипотезу.


«В случае успешной защиты, если проект «взлетает», он получает финансирование для дальнейшего развития и масштабирования, – говорит руководитель центра цифровой трансформации (ЦЦТ) ПАО «КАМАЗ» Эльдар Шавалиев. – Уже сейчас мы думаем о создании некоего юридического лица, цифровой платформы, на которую проекту можно будет «приземлиться». Возможно, так получится вырастить новый бизнес, не являющийся традиционным для «КАМАЗа», хотя «генетически» и связанный с ним. Опыт мировых игроков говорит о том, что чаще всего инновационные идеи генерируются где-то рядом с крупной компанией. Например, один из наших проектов – «Автомобиль как услуга», в котором мы перестаём продавать автомобиль в классическом понимании, а ориентируемся на расширенный сервисный пакет».


«КАМАЗу» необходимы новые источники дохода, и сама программа нацелена на новые бизнес-линии. Девять принятых в работу проектов, в основном, из области продаж и сервиса, и прошедший отбор персонал – тоже, в основном, работники этого блока. Средний возраст – 34 года. Особенность программы в том, что здесь нет чинов и рангов – будь ты руководитель департамента или специалист второй категории. Но очень важно, чтобы сами участники в команде верили в свои бизнес-идеи. Всё отсекается достаточно жёстко – никаких миражей.

14.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Похожие новости
15.08.2018
Горе-пушка. Украина создала нового "конкурента" российской артиллерии
13.08.2018
Для Росгвардии разработают новую разведмашину "Сурдинка"
13.08.2018
Ходовой макет-демонстратор пусковой установки украинской оперативно-тактической ракеты "Гром-2"
10.08.2018
Новый полуприцеп для магистральных перевозок
10.08.2018
Девушки на танковозах. Российская женская команда прошла автобронетанковый этап АрМИ-2018
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 23:04
  • 11
Танкисты из России победили в индивидуальной гонке "Танкового биатлона"
  • 14.08 22:15
  • 1
Истребители ТОФ выполнили дальний беспосадочный перелет с Камчатки на Чукотку и обратно
  • 14.08 20:52
  • 6
Российские комплексы РЭБ взорвали управляемые снаряды в полете
  • 14.08 20:49
  • 6
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 14.08 19:01
  • 42
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 14.08 18:45
  • 7
В Казани разработали турбореактивный двигатель для беспилотников
  • 14.08 18:41
  • 5
Танк Т-14 на платформе "Армата" опередил свое время
  • 14.08 18:32
  • 19
"Руслана" не ждите
  • 14.08 17:36
  • 10
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 14.08 17:27
  • 10
Летчик-испытатель: истребитель Су-57 сможет управлять группой беспилотников
  • 14.08 16:20
  • 2
Армения рассчитывает в следующем году на участие в "Авиадартсе"
  • 14.08 15:48
  • 5
Первый катер нового типа для островных государств Тихого океана
  • 14.08 13:46
  • 3
В Китае сообщили об охоте США за технологиями российского супероружия
  • 14.08 10:18
  • 10
Тип 96 — "Стремительный дракон" — китайский козырь в "Танковом биатлоне"
  • 14.08 10:02
  • 2
В США получили дальнодействующий нейтронный луч