Румыния первой получит американские комплексы M142 HIMARS

Румыния первой из европейских стран примет на вооружение американские ракетные комплексы M142 HIMARS. Компания Lockheed Martin уже приступила к производству ракетных установок для румынской армии, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com

armyrecognition.com

Румынское военное ведомство запросило у США 54 установки HIMARS с комплектом ракет, а также вспомогательное оборудование и сервисное обслуживание. Всего Минобороны Румынии ждет поставки 162 ракеты типа GMLRS с двумя типами боевых частей, 54 ракеты типа ATACMS, 24 комплекса управления огнём, 30 бронированных внедорожников HMMWV, а также заряжающие машины, прицепы для перевозки ракет, машины технической помощи и другое вспомогательное оборудование. Полностью заказ "потянул" на $1,25 млрд.

В настоящее время Lockheed Martin приступила к выполнению первой части заказа на сумму $218 млн. Детали заказа не приводятся, известен только срок выполнения, который ограничивается декабрём 2020 года.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения. Система разработана на базе колёсного шасси FMTV массой 5 тонн. Базовыми боеприпасами для M142 являются ракеты типа MLRS (М26, GMLRS, AT-2 и другие) с дальностью стрельбы до 70 км. Кроме этого, система может оснащаться пусковой установкой для одной ракеты типа ATACMS (Army TACtical Missile System), а также может использоваться в качестве пусковой установки для ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM.